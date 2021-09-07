健身房哪種行為最NG？過來人秒盤點「3地雷」：看了就煩

近年來健身風氣盛行，許多人會利用空閒時間跑健身房，除了可以鍛練體態外，也可以讓自己的精神更好，不過因為疫情影響，健身房內也有些防疫規定和地雷行為是打算追求緊實體態的健身新手要注意的，其中就有過來人列出數項「煩人大忌」，話題曝光後也掀起不少共鳴。

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日前就有一名健身新手在社群論壇「Dcard」當中的健身版提到，自己雖然才踏入健身行列沒多久，但平常都有由較為熟稔的朋友帶著練，不過某天當他自己一人到了健身房後自我訓練一陣子後，卻耳聞幾個健身有成的民眾路過抱怨「今天怎麼這麼多Ｏ障」，這就讓他有些懷疑什麼樣的行為會被當成地雷。

▲到健身房運動訓練有不少規定要遵守。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

話題曝光後不少過來人紛紛留言盤點了許多健身房內常見的惱人行為，其中最普遍的就包含「佔著器材滑手機」、「器材用完不擦乾淨不消毒」、「發出奇怪聲響」，不少網友就抱怨常會有「滑手機的時間大於練的時間」的民眾卡位，「超討厭佔著器材用個兩下就滑手機的，問他還要練嗎他說還要，結果我做完其他兩種器材他還在上面滑手機」，或是發出很大的喘息聲、呼吸聲，也有網友認為器械擦汗很重要，「每次看到前面人用了不擦覺得很討厭，無奈自己要用只能幫這種人擦屁股」。

此外，因為疫情影響，健身房雖開放但仍有相關防疫措施，例如運動時仍得配戴口罩、使用設備或器具不得相鄰，留言中有網友認為「不要佔著器材滑手機，不要違反防疫規定，不要發出奇怪的聲音」，就不至於遭人「白眼」，也有過來人強調「健身也要健心」，只要保護好自己的身體「誰不是從不懂慢慢摸索來的」。（編輯：楊智傑）