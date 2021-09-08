選甜順或醇厚？網友：我全都要！53.2度神秘金高引瘋搶

同樣是蒸餾烈酒，高粱酒看來無色透明，卻因為不同的風土與製程細節，為酒液注入了獨特的靈魂，讓每一批酒都有屬於自己的個性與風格，因此培養出一票死忠愛好者。其中又以著名的金門高粱酒，香氣口感豐富，百喝不膩，深受品飲者喜愛。





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不過不少人都知道，高粱酒屬於比較辛口的烈酒，若是做得口感清甜、柔順好入喉的，尾韻往往顯得輕閃而過；當然，也有另外一派支持者，偏愛的就是傳統高粱酒的醇厚口感與尾韻。但小孩子才做選擇！喝高粱酒誰說不能同時兼顧甜順口感，尾韻又夠醇厚悠長？





金門高粱酒辦到了！經過不斷地比例調和嘗試，並透過「看花摘酒」釀酒工藝，打造出兼顧入口柔順與醇厚尾韻的「53.2度緞金龍金門高粱酒」。所謂看花摘酒，即為專業釀酒師依照多年的經驗，觀察蒸餾出原酒所產生的酒花，嚴格挑選出數種最優質的酒體，再經過多重分類篩選，以及多次比例調和嘗試，最終釀造出完美獨特53.2度的「緞金龍」。





▲新酒款「緞金龍」入口清甜順滑，尾韻雅致綿長，絲毫沒有高濃度酒精入喉的刺激感，顛覆大眾對高粱酒辣口的傳統印象，許多網友一喝就被圈粉。（圖/官方提供）

這款緞金龍完美地取得了平衡，入口清甜順滑，幾乎感受不到高度酒精氣息上衝，香氣則是在飽滿新鮮穀糧氣味中，還帶有淡雅的窖香層次；口感則保有金高的醇厚，在傳統蜜餞醃漬甘甜口感裡，又增加梨子與蜜香的清甜，新舊交融的風味排列組合，讓層次更為豐富精彩；尾韻雅致綿長，絲毫沒有高濃度酒精入喉的刺激感，醇厚甘甜的酒體特色依舊持續不散，讓人回味。如此順滑的品飲感受，喝起來彷彿就是「杯中的綢緞」，也成為命名的靈感來源，稱「絲綢之酒」當之無愧。





▲緞金龍甫上市，便獲網友好評，紛紛表示會想要買瓶試試。（圖/翻攝自FB社團 我愛全聯-好物老實説）

日前有網友在全聯發現這款緞金龍，立刻買回去品飲，表示該款「尾韻蠻意外的，醇厚，香氣也滿濃郁」，認為「這支不太有嗆鼻的酒精氣息，算有保留了金高該有的細節，但又有新的風味」。感想發表後，立刻造成話題熱論，喜愛高粱酒的酒友紛紛進超市搶貨，有的甚至表示路過看到時已被賣光了。而原本不常喝的網友，也表示看了想買瓶試試，一反原本對高粱酒辣口的傳統印象，「我爸不愛喝高粱，但今天回家發現桌上默默多了這瓶!」。也有人分享自己是在品酒圈社團被圈粉的，打算買幾瓶。想試試這款好評不斷的全新緞金龍金門高粱酒。即日起，全台全聯福利中心及酒類專賣店陸續上架！(售價與庫存依各通路為準)



