芥藍菜只會拌蠔油？老饕「加1醬」超銷魂：沒試過太可惜

「芥藍菜」又名為芥蘭，是甘藍的一個變種，最常見的料理方式就是汆燙後直接拌蠔油吃，究竟芥藍菜還能怎麼料理呢？一名網友就發文請益大家「除了蠔油炒之外，還有其他料理芥藍菜的方式嗎？」

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原PO在PTT cookclub板以「

芥藍菜的料理方式

」為題發文，他表示，長期以來一直吃外食，最近開始試著自己煮東西吃，但很多菜都是從未料理過的，去超市也都盡量買高麗菜或青花菜這種好處理的，他某天去的超市買菜時只剩芥藍菜可買，雖有其他菜，但狀態都不佳，爬文之後幾乎都是蠔油芥藍炒牛肉，但他家沒有蠔油也沒買牛肉，因此只好求助大家「除了蠔油炒之外，還有其他料理芥藍菜的方式嗎？」

▲「芥藍菜」最常見的料理方式就是汆燙後直接拌蠔油吃。（圖／取自pixabay）

問題一出，立刻引發討論，網友紛紛留言分享自己的料理方式，「超愛芥菜，芥菜燉排骨超好吃」、「醃成雪裡紅很好吃耶！」「汆燙後冰鎮很好吃」、「燙過再炒，起鍋時鍋邊淋些米酒保證不苦」、「臘味煲飯加芥蘭很適合喔！」「汆燙再加蒜頭、醬油拌一下也很好吃」、「芥藍焢大骨湯超好吃，尤其冬天來上一碗」、「炒牛肉一定要加！」

另還有老饕傳授銷魂煮法，直指「切點薑絲清炒芥蘭也是可以的，要炒肉絲也不一定要用蠔油，

沙茶醬

炒也很好吃！」「炒肉絲+沙茶超銷魂！這是我最常處理芥藍菜的方式」、「水裡加點鹽巴先燙過，再用沙茶去炒」、「先稍微燙個3分鐘後用沙茶醬拌炒，好吃到起飛，又很香，沒試過太可惜囉！」此外，還有內行分享，「芥蘭如果莖較粗可以把皮削掉，可以光吃葉部，莖部可以留起來切小丁，炒飯時就可加入，炒芥蘭也可以加蝦皮炒，很香唷！」（編輯：許苡晴）