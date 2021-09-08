烤肉看出人品？他列「6款特質」全場認同：真心希望消失

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1.一手包辦：從生火到烤熟堅守崗位絕不偷懶的人。
2.無敵幫手：看他都在走來走去當小幫手，一聲指令馬上到。
3.社交大王：就是到處問人要不要吃東西，然後到處聊天打屁。
4.擺爛乞丐：不生火也不幫忙，只有吃，盤子上來有多少吃多少。
5.閃閃族：只要麻煩的都不會去靠近，連烤完肉都馬上拍拍屁股走人。
6.機車鄉民：不幫忙還會嫌這個太焦，這個太鹹，然後除了出一張嘴完全沒有貢獻。
原PO笑稱「以上人品說明，請自行用心體會，因為很多那種456類人就往後不太來往，烤肉一定不會揪這些人。」更強調「其實要說的就是分工合作，你可以不會烤肉請麻煩幫忙整理，你可以不用整理，但請麻煩幫忙撿垃圾」，最後怒吼「真心希望這些456類人，從此消失在地球的烤肉場合」。
心有戚戚焉的網友也紛紛在底下留言回覆說，「中肯」、「太多人只會出一張嘴，就只知道是會吃，不會幫忙做」、「神觀察，觀察入微，無法轉發給那些死朋友看」、「光我夫家的朋友圈烤肉就能看到456。 一次我就把他們的嘴臉記下來了」、「還有晚到然後提早走的，錢都不知道怎麼算」。
台灣各縣市今年中秋烤肉的相關規定，請詳見「不斷更新／中秋烤肉行不行？一文搞懂各縣市防疫規定」。（編輯：倪浩軒）
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