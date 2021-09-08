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烤肉看出人品？他列「6款特質」全場認同：真心希望消失

▲中秋節連假即將到來，但近來疫情再度出現變化，讓不少縣市已經提前宣布禁止戶外烤肉。（示意圖／取自pixabay）
▲中秋節連假即將到來，但近來疫情再度出現變化，讓不少縣市已經提前宣布禁止戶外烤肉。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-08 19:15:28

許多民眾習慣趁著中秋連假烤肉團聚，不過近來發生國籍機師突破性感染、新北市幼兒園群聚案，疫情再度出現變化，不少縣市已經提前宣布禁止戶外烤肉，但同居家人在家烤肉則原則上多數縣市仍然開放。就有網友認為，按照過往烤肉經驗，直呼「烤肉最能看出人品」，更列出烤肉現場可以看見的6種不同類型行為，讓大家心有戚戚焉。

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原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文，直呼「烤肉最能看出朋友的人品」，更分享自己30年烤肉經驗看過形形色色的人，總結可以分成6種類型：

1.一手包辦：從生火到烤熟堅守崗位絕不偷懶的人。

2.無敵幫手：看他都在走來走去當小幫手，一聲指令馬上到。

3.社交大王：就是到處問人要不要吃東西，然後到處聊天打屁。

4.擺爛乞丐：不生火也不幫忙，只有吃，盤子上來有多少吃多少。

5.閃閃族：只要麻煩的都不會去靠近，連烤完肉都馬上拍拍屁股走人。

6.機車鄉民：不幫忙還會嫌這個太焦，這個太鹹，然後除了出一張嘴完全沒有貢獻。

原PO笑稱「以上人品說明，請自行用心體會，因為很多那種456類人就往後不太來往，烤肉一定不會揪這些人。」更強調「其實要說的就是分工合作，你可以不會烤肉請麻煩幫忙整理，你可以不用整理，但請麻煩幫忙撿垃圾」，最後怒吼「真心希望這些456類人，從此消失在地球的烤肉場合」。

▲網友觀察烤肉朋友分成6種人，讓大家心有戚戚焉。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
▲網友觀察烤肉朋友分成6種人，讓大家心有戚戚焉。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
心有戚戚焉的網友也紛紛在底下留言回覆說，「中肯」、「太多人只會出一張嘴，就只知道是會吃，不會幫忙做」、「神觀察，觀察入微，無法轉發給那些死朋友看」、「光我夫家的朋友圈烤肉就能看到456。 一次我就把他們的嘴臉記下來了」、「還有晚到然後提早走的，錢都不知道怎麼算」。

台灣各縣市今年中秋烤肉的相關規定，請詳見「不斷更新／中秋烤肉行不行？一文搞懂各縣市防疫規定」。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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