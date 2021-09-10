電子鍋煮飯「做錯1步」！男崩潰跪地 眾愣：你不是唯一
電鍋堪稱是婆媽們的廚房得立助手，不管是煮、蒸、滷都可行，但近年來烹飪家電越來越多樣，不少人也開始偏愛使用電子鍋來料理。對此，就有一名網友指出，平常自身都利用電鍋來煮飯，某日第一次改使用電子鍋，卻因做錯1個動作，讓他下場十分悲劇，許多過來人一看也紛紛安慰「原來有人跟我一樣！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-10 09:00:00
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示平時自身都是利用電鍋來烹飪，某日家中來了一些親戚，讓他打算第一次使用電子鍋來煮飯。但他一用卻崩潰直呼「原來電子鍋的外鍋不用加水！流了滿地的水在那擦地」。
貼文曝光後，瞬間引來不少人笑翻留言，「電子鍋外鍋如何加水？？底下有洞，你想讓裡頭的電子零件壞掉了好換新的嗎？？」、「痾....該說什麼好」、「慣用電子鍋的我，初次用電鍋煮飯，也是才發現電鍋外鍋要加水」、「恭喜可以加快換新的速度」、「沒關係啦！你的電子鍋可以換新的了」。
不過，亦有許多過來人紛紛安慰，直言「沒關係，同學我也曾經做過這種事！」、「原來有人跟我一樣，當時還想奇怪電子鍋怎麼會破康」、「你不是唯一，我也曾經這樣過」、「曾經也被笑過」；甚至有好心人分享正確步驟，「我第一次使用電子鍋打開看，中間有個洞，就知道它跟電鍋不一樣，所以不用另外加水，只要在內鍋放等比例的水就可以煮飯了！」（編輯：陳雅雲）