人夫挑戰煮「半杯米」白飯！電鍋一開全場尷尬：聚寶盆嗎

電鍋是家戶幾乎都配有的廚具之一，因其非常方便，包括煮粥、燉雞湯、蒸蛋、清蒸魚等等都能廣泛運用，是婆媽煮菜的好幫手，不過對於完全不進廚房的人來說，恐怕連用電鍋煮個白飯都會有點困難。日前就有名網友在臉書社團貼出自己挑戰半杯米煮飯的照片，沒想到打開電鍋後看到的米飯「全炸出來」讓他看了超傻眼。

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這名男網友日前在臉書社團「家常菜」中貼出一張自己挑戰用電鍋煮飯的照片，只不過對經常下廚的人來說相當稀鬆平常的任務，對他來說似乎沒這麼容易，只見照片當中的電鍋一打開，內鍋裡的白飯幾乎滿到裝不下，就連電鍋鍋蓋內側也跟著遭殃，這也讓他不禁傻眼直呼「這到底是怎麼煮的，不是說好半杯米嗎？」。

▲白米飯分量多的驚人。（圖／翻攝自臉書社團「家常菜」）

照片曝光後讓不少網友也笑翻「原來是傳說中的聚寶鍋，別拿來煮飯了，放些別的金銀寶進去吧」、「隔離14天的飯一次煮了？」、「恭喜獲得免煮金牌」，另外也有網友笑稱「加了酵母嗎」、「飯煮到這樣也不容易喔」、「求妳／你別再煮飯了！」。

不過像這樣「任務失敗」的場面其實經常發生，有不少常下廚的民眾就紛紛猜測到底是放了多少量的米，才會讓「白飯炸鍋」的照片不斷在網路上流傳，其中就有網友笑問「是聽成『半鍋米』嗎？」、「半杯聽成8杯了」、「應該是煮半包米吧？」、「你的半杯是用鍋子的半杯嗎？」。（編輯：楊智傑）