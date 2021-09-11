煎香腸比想像中困難？老饕授「不敗撇步」：大廚都這樣教
香腸是我們日常生活中，很常吃到的豬肉製食品，濃郁的香氣深受不少民眾喜愛。不過香腸外皮較薄，煎香腸時若火侯沒控制好，經常一丟下鍋不小心就燒焦發黑。就有網友詢問大家，「煎香腸有什麼技巧跟撇步嗎？」釣出許多老饕分享經驗。
編輯中心/綜合報導
2021-09-11 20:22:32
原PO在臉書社團《家常菜》發文表示，「大家都分享煎魚經驗，今天我才發現香腸也不好煎耶！有什麼技巧跟撇步嗎？」而從原PO分享的照片可以看到，平底鍋上的香腸不少部位都已經煎到焦黑，雖然不是非常失控，但顯然仍有不少進步空間。
關於煎香腸的技巧，就有內行網友分享，「香腸先洗淨，鍋內先放一點冷水再放入香腸蓋鍋中小火，水煮到快乾放一點油，鍋子搖讓香腸在鍋中滾動到上色就可以了（阿基師教法）」、「鍋中放水沒過香腸，然後開火，沒事就翻翻香腸，等水燒乾後會有香腸的油再煎一下，就可以出鍋了，保證熟又不會焦（郭主義師傅教的！很好用）」。兩位名廚教的方法其實大同小異，差別就是要不要額外放一點油，端看個人口味。其他網友也紛紛認同，「我家也是這麼做」、「這方法快速又好上手」。
另外也有人建議，「先蒸，後煎，省油又健康」、「我是電鍋煮飯，上層香腸，在煎沒失敗，小火」、「先水煮，再煎會很美」、「氣炸鍋，保證漂亮」、「先電鍋蒸過再用烤箱烤，又香又均勻漂亮」、「氣炸鍋無敵」、「用電鍋蒸過再煎，沒失敗過」。（編輯：倪浩軒）