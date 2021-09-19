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烤肉最雷食材是豆干？老饕嫌爆　內行傳授「0失敗神技」

▲中秋節烤肉最雷食材是什麼？老饕一面倒點名「豆干」。對此，有內行分享烤豆干的好吃秘訣。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲中秋節烤肉最雷食材是什麼？老饕一面倒點名「豆干」。對此，有內行分享烤豆干的好吃秘訣。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-09-19 07:00:00

一年一度的中秋佳節即將到來，不少人都會和親朋好友們一起烤肉應景，不過，每每準備了一堆食材，到最後總會發現有些東西剩超多。然而，有網友就在PTT問及「烤肉中最雷的食材是什麼？」沒想到眾人答案幾乎「一面倒」，紛紛直呼「真的超母湯...」

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原PO在PTT八卦板表示，烤肉真的很神奇，不管什麼食材，只要放上烤肉架、塗上烤肉醬，都會變好吃，但是在眾多食材中，好像也有地雷食材，他並好奇詢問大家「有沒有那種連烤肉都救不回來的食材，不管怎麼烤都覺得沒有吃的必要，有卦嗎？」

▲一年一度的中秋佳節即將到來，不少人都會和親朋好友們一起烤肉應景。（示意圖／取自pixabay）
▲一年一度的中秋佳節即將到來，不少人都會和親朋好友們一起烤肉應景。（示意圖／取自pixabay）
問題曝光，隨即掀起熱論，許多人一致認為是「豆干」，紛紛留言「豆干真的超廢」、「不懂怎麼會有人想烤豆干，氣死」、「豆干不好吃」、「豆干真的雷」、「豆干真的母湯，需要技術高超之人」。另也有人直指「茄子，嘔嘔嘔嘔嘔」、「秋刀魚」、「苦瓜也不行」、「青椒」、「雞腿，浪費時間」、「雞翅雞腿，超容易不熟」、「金針菇跟絲瓜包鋁箔紙下去烤阿，嫩」、「雞腿和魚。沒一次烤熟過...」

而對於廣大網友一面倒吐槽豆干，一名內行則出面回應，直指豆干其實本身OK，重點是很難烤得好吃，他並曝光訣竅，「豆干放下去先不要刷醬，等到表面有起泡再刷醬，這樣子是因為醬太早刷，醬會焦掉，這樣子的豆乾外表有醬的滋味，裡面是Q的」。（編輯：許苡晴）

▲有網友在PTT詢問大家「烤肉中最雷的食材是什麼？」沒想到眾人答案幾乎「一面倒」。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友在PTT詢問大家「烤肉中最雷的食材是什麼？」沒想到眾人答案幾乎「一面倒」。（圖／翻攝自PTT）
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