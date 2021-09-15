玉米濃湯自煮總少一味？他加「1物」秒鮮甜：跟外面一樣
玉米濃湯是不少店家內常見的湯品，其獨特的香氣和滑順的口感，總是讓老饕們一口接著一口喝，甚至在家也想嘗試靠自己煮出完美的玉米濃湯。不過就有網友納悶，自煮玉米濃湯時總感覺「少一味」，貼文釣出許多內行網友不藏私大方分享訣竅。
編輯中心/綜合報導
2021-09-15 20:28:31
原PO在臉書社團《家常菜》發文，分享了一鍋自己煮的玉米濃湯照片，表示「自己用麵粉炒的玉米濃湯，覺得和外面的總是差一味，仍需改進！」
文章發佈後立即引來許多老饕分享撇步，「加牛油會差很多喔！我之前自己做過，也是覺得少一味，後來加了一些牛油，覺得就跟外面的一樣」、「要不要加一些玉米醬？有一次我煮加了一罐玉米醬，好好喝喔」、「南瓜放下去，味道就濃了」、「麵粉要加黃奶油炒較香」、「要有西餐廳的感覺，最重要的是用玉米粉勾芡」。
更有內行網友一步驟一步驟詳細教學，「我用奶油先爆洋蔥，再爆火腿、蘑菇，再加入麵粉、慢慢加。我會倒入鮮奶去煮，再加水，加入玉米粒、關火加入蛋黃、黑胡椒，真的很棒推薦」。其中「鮮奶」這項關鍵佐料也獲得其他人認證，「熱鍋，放奶油炒洋蔥丁，看自己想加什麼料～倒入牛奶」、「用新鮮玉米（一半打成醬一半顆粒狀），馬鈴薯跟洋蔥都融到湯裡了，加鮮奶和奶油！不夠濃稠可以勾個薄芡」。（編輯：倪浩軒）