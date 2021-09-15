叫牛排外送備註「可以不給醬」！餐盒打開愣住 全場笑慘
外送平台近來十分流行，不少懶人在家使用APP就能輕鬆點餐，不過畢竟無法直接在現場跟店家溝通，有時候訊息傳達意外造成不少誤會。就有網友透露，自己點了牛排外送，特別備註「可以不給醬」，結果餐點送到卻讓他傻眼了，結局讓大家笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-09-15 22:36:16
原PO在PTT發文，透露自己點了牛排外送，由於之前就吃過一次，發現店家除了在牛排上淋蘑菇醬外還會再另附一盒醬，但原PO實際食用上並不需要那麼多醬，因此這次特別在點餐時備註「可以不給醬」。結果餐點送到後，餐盒外還是有額外附醬，甚至從一盒變成兩盒。
原PO不禁錯愕，但想說或許是這次牛排沒有先加醬，然後打開盒子一看卻發現「整盒牛排浮在醬上」，店家完全和備註「可以不給醬」反其道而行，讓原PO傻眼直呼「跟你說可以不用醬，結果把醬給加爆是怎樣？有病是不是？」
笑翻的網友也紛紛在底下留言回覆說，「哈哈哈，感覺就故意的」、「可以不給，我偏要給」、「客人說不給醬我一律就是加爆」、「有笑有推」、「您太客氣了，都給」、「可以不給，這種情況通常店家都會給」、「可以不給，沒說不可以給啊」、「說不定廚師最自豪的就是醬，你居然敢不要」、「廚師一定是李嚴」。（編輯：倪浩軒）