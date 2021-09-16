便宜又特別！為何越南咖啡在台灣不紅？老饕揭「2關鍵」

許多人習慣在早上喝杯咖啡來提振精神，而台灣咖啡店眾多，除了單價較高的星巴克備受寵愛外，路易莎、cama也是熱門店家，另也有不少人喜歡到全家、7-11與萊爾富等便利商店購買平價咖啡。然而，有網友就好奇在PTT發問「越南咖啡明明很好喝，為什麼在台灣卻很少見？」結果釣出不少老饕現身說法，揭密2大不受寵的原因。

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原PO在

PTT八卦板

表示，根據維基百科介紹，越南冰咖啡按其字面意思，就是冰咖啡加煉乳，越南咖啡使用的滴漏容器底部有多個開孔，因此不需更換濾紙。而實際飲用時，通常先在咖啡杯內放上煉乳，再蓋上裝有咖啡碎粒的金屬容器，接著再以熱水倒入容器，水會流過咖啡，再通過咖啡容器的開孔滴下。

原PO認為，越南氣候炎熱，所以用冰塊取代熱水，以冰塊溶化的冷水製作冰滴咖啡是很常見的。不過，讓他不解的是，越南咖啡明明很有特色又好喝，且價錢非常便宜，「這樣的咖啡為啥在台灣這麼少見？有無八卦？」

▲咖啡是許多人不可或缺的精神良伴，不少人喜歡在早晨或午後想睡覺時喝上一杯。（示意圖／取自pixabay）

問題一出，立刻掀起熱議，許多老饕一致認為「

死甜

」與「

苦味太重

」是主因，紛紛留言「喝糖水有必要花這麼貴嗎？」「太甜，就有越南老闆說他們當地一杯是 30 克煉乳，台灣人 15 克還是說太甜」、「喝這種不如開水加黑糖」、「豆子苦澀風味差」、「又焦又苦，需要加大量的煉乳來調和！所以喝不出咖啡味，反倒很像在喝巧克力牛奶！」「越南咖啡苦根味太重了，要靠大量的糖去壓，但坦白說喝咖啡有點舌頭的人都清楚，那味道是壓不下去的，喝完舌根的苦味一直留著會很不舒服，真的是比小7的豆子還差，真搞不懂喝那做啥。」

不過，也有網友直言「越南咖啡好喝，我也喜歡」、「咖啡+奶酒+煉乳+VODKA，很好喝」、「我也覺得越南咖啡、泰國奶茶超好喝」、「好喝，但是第二杯就膩了」，不過其實口味好喝與否因人而異，畢竟每個人喜好不盡相同。（編輯：許苡晴）