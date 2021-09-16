COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

馬鈴薯發芽能吃嗎？營養師「一圖」解密10種食物：要注意

▲馬鈴薯發芽還能吃嗎，營養師高敏敏一次列舉了10種食物，讓你用一張圖就能看清楚。（示意圖／翻攝自Pixbay）
▲馬鈴薯發芽還能吃嗎，營養師高敏敏一次列舉了10種食物，讓你用一張圖就能看清楚。（示意圖／翻攝自Pixbay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-16 22:10:14

許多人好奇「馬鈴薯發芽」到底還能不能吃，對此，美女營養師高敏敏也一次列舉了10種食物，讓你用一張圖就能看清楚，有些有毒不能吃，有些營養價值反而更高，讓她忍不住直呼「食物的奧秘」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師
▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
營養師高敏敏將10種食物分成「紅燈區」、「黃燈區」與「綠燈區」；首先「紅燈區」代表不能吃，有毒素。像是「馬鈴薯」，發芽會產生大量有毒生物鹼，吃了可能會噁心、嘔吐、頭暈痛、腹痛、拉肚子等急性中毒，千萬別以為切掉就沒事了，去除發芽或高溫加熱，毒素依然存在。

第二「黃燈區」代表儘速吃完，營養降低中。像是「大蒜」，會因為發芽導致抗氧化營養價值降低，但還是可以食用的；第2項「地瓜」，即使發芽了，也含有膳食纖維，只是口感不佳，建議平常適量購買，不要放到發芽，才能品嚐最美味的地瓜。

▲食物發芽還能吃嗎？營養師高敏敏1圖解密。（圖／高敏敏營養師
▲食物發芽還能吃嗎？營養師高敏敏1圖解密。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
第3項「芋頭」，發芽也可以吃，也建議可以擺放在陰涼處，或是用報紙先包起來，放進冰箱延長保存期限；第4項「花生」，花生發芽仍然可以吃的，但要注意的是，花生很容易因保存不好長黴菌、甚至產生強烈的致癌物質「黃麴毒素」，會傷害肝細胞，所以發芽後可以食用，但若發霉、有油耗味變質就不要吃了。

第三「綠燈區」代表發芽後更營養，像是「黃豆」，發芽會使維生素A、B群、C、E含量大幅增加，還能幫助減緩脹氣、幫助消化；第2項「綠豆芽」，綠豆本身就含有豐富的維生素、礦物質，而發芽後更會增加綠豆所沒有的維生素C；第3項「豆苗」，有豐富的膳食纖維和胡蘿蔔素，很推薦大家多攝取；第4項「芽菜」，芽菜像是有綠豆芽、豌豆苗、苜蓿芽等，除了熱量低，還富含膳食纖維，建議可以跟其他蔬菜做成沙拉、手卷或打汁。

最後，高敏敏也提醒，其實很多食物擺放久了，發芽都是很正常的，但是要分辨清楚是會變得更營養，還是會產生毒素，也建議不管是什麼食物，都在新鮮的時候吃完，才能獲取更完整營養素。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團高敏敏 營養師授權，版權所有，非經授權不許轉載】

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀