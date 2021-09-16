馬鈴薯發芽能吃嗎？營養師「一圖」解密10種食物：要注意

許多人好奇「馬鈴薯發芽」到底還能不能吃，對此，美女營養師高敏敏也一次列舉了10種食物，讓你用一張圖就能看清楚，有些有毒不能吃，有些營養價值反而更高，讓她忍不住直呼「食物的奧秘」！





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

紅燈區

第二「黃燈區」代表儘速吃完，營養降低中。像是「大蒜」，會因為發芽導致抗氧化營養價值降低，但還是可以食用的；第2項「地瓜」，即使發芽了，也含有膳食纖維，只是口感不佳，建議平常適量購買，不要放到發芽，才能品嚐最美味的地瓜。





▲食物發芽還能吃嗎？營養師高敏敏1圖解密。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲食物發芽還能吃嗎？營養師高敏敏1圖解密。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

第三「綠燈區」代表發芽後更營養，像是「黃豆」，發芽會使維生素A、B群、C、E含量大幅增加，還能幫助減緩脹氣、幫助消化；第2項「綠豆芽」，綠豆本身就含有豐富的維生素、礦物質，而發芽後更會增加綠豆所沒有的維生素C；第3項「豆苗」，有豐富的膳食纖維和胡蘿蔔素，很推薦大家多攝取；第4項「芽菜」，芽菜像是有綠豆芽、豌豆苗、苜蓿芽等，除了熱量低，還富含膳食纖維，建議可以跟其他蔬菜做成沙拉、手卷或打汁。





最後，高敏敏也提醒，其實很多食物擺放久了，發芽都是很正常的，但是要分辨清楚是會變得更營養，還是會產生毒素，也建議不管是什麼食物，都在新鮮的時候吃完，才能獲取更完整營養素。（編輯：郭佩蓉）





【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】



