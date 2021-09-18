不畏疫情搶長照 2.0市場 首間社區型健康小屋台南開幕

為落實長照 2.0 精神而成立的3YES 健康小屋台南總店今日開幕，全台目前有台北、新竹、溪湖和高雄四家店中店，台南總店為全台首創社區型照顧中心，由南良集團轉投資的三優生健康事業有限公司所創立。3YES 健康小屋創辦人同時也是三優生健康事業董事長林昭亮表示，健康小屋成立的理念是醫院的服務終端延伸，承接檢後、出院、診後的人群在院外的健康場所監測和慢性病管理與調理，將醫生的醫囑落實到位，將社區居民納入管理範圍。通過健康監測、健康教育，對民眾進行服務，做到早預防、早發現、早治療。透過健康小屋，居民在家就可以測量血壓，甚至評測精神壓力等健康指標，這些資料可通過互聯網傳到大醫院的資訊平台永久儲存，民眾也可獲得醫院提供的線上健康評測和健康指導。健康小屋是醫院外的重要組成部分，主要位於社區、社康中心，一方面可由大型醫院成立，另一方面也可由企業合作，提供標準化、配套服務，甚至與醫院健康管理平台互聯互通。





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南良集團總裁蕭登波對 3YES 健康小屋總店設在台南感到欣喜，他表示，今日成立 3YES 健康小屋服務中心，希望能落實社區多元服務，包括關懷獨居老人、貧弱救濟、舉辦專家健康講座、守護民眾健康。藉此拋磚引玉招募有志之士，吸納更多人才投入大健康產業，為台灣超高齡社會的到來，盡一份心力，進而創造更多就業的機會。











林昭亮深感公司商品之一易脈衝將是長期照護的最佳輔具，因而將其導入 3YES 健康小屋成為科技養生新典範，再加上理念獲得集團總裁蕭登波的大力支持，透過集團各種優質保健食品、輔具與保健資訊分享，實現線上線下虛實整合共創雙贏的營運模式。健康小屋定點門市提供免費量身高體重血壓，也將走進社區提供行動式義診服務，邀請專家舉辦健康講座，從吃喝玩樂活動中讓老齡生活健康充實提升生命品質。



