科技部首次為「牠」開專案　珍貴物種草鴞全台不到500隻

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根據研究資料顯示，草鴞是台灣特有亞種，屬於中型的貓頭鷹，遠遠看臉面像猴子，又像是蘋果的剖面，主要分布在台灣中南部淺山地帶，棲息環境跟民眾生活範圍接近，目前全台草鴞數量不到500隻，被列入一級瀕臨絕種的保育類動物。
也因為牠的珍貴，南科的草鴞保育工作，從橋頭科學園區延伸到高雄路竹園區，首先，在橋科內的泥火山公園畫上14公頃預定地，並種植白茅達4公頃以上，減少除草頻率，營造適合草鴞的棲地。另外，選擇在路竹園區設置草鴞保育區達20公頃以上，種植草鴞喜愛的草生植物外，也會架設猛禽棲架，這是專家學者所稱的異地保育。
南部科學園區管理局副局長鄭秀絨接受中央社採訪時指出，異地保育部分，會投入新台幣400萬元進行一次性圍籬工程，避免野狗、人為干擾草鴞棲地，每年也會編列棲地維護與生態監測經費共240萬元。
鄭秀絨指出，9月16日內部召開會議討論小組名單，除了行政院農業委員會、高雄市政府農業局代表外，也會請科技部自然司推薦專家，並找已經投入草鴞研究多年的學者、鳥會團體一起協助。「我們畢竟是外行，找專家幫忙，才不用從頭摸索。」
鄭秀絨說，保育監測計畫包括草鴞族群的定期監測、架設猛禽棲架還有生態環境教育。高雄野鳥學會先前在高雄路竹園區設置猛禽棲架與相機，確實有拍攝到草鴞夜間活動行為，像是等待獵物、整理羽毛等。
鄭秀絨表示，小組名單近期就會出爐，保育小組今年底將會召開首次會議，專家也建議，草鴞繁殖期在每年10月到隔年3月，每年定期開會時間可能規劃在6到7月之間。預計明年會先檢視路竹園區的異地保育情形，橋頭科學園區在明年9月開始施工，可能到後年檢討。
此外，南科環評承諾也提到，將另外設置新中崎有機農業示範專區，同時連接北側農業區，鼓勵有機生產以增加草鴞食物來源。保育計畫也會加入國土生態保育綠色網絡建置計畫及草鴞保育平台等，跨機關推動保育工作。
外界關注如何衡量保育成效，鄭秀絨表示，主要是確認草鴞是否喜歡這個環境，初步參考專家學者建議，先看草鴞是否有繁殖築巢、利用棲地的行為，數量上不敢喊多出幾隻，強調會持續滾動式檢討。
雖然這是台灣科學園區第一次為專門物種成立保育小組，不過，鄭秀絨強調，南科過去20多年來在台南園區、高雄園區都有規劃保育棲地，營造燕鴴與環頸雉喜愛的環境。像是燕鴴喜歡裸露的土地，因此每年需要定期翻耕，環頸雉則是喜歡草生環境，兩者性質並不同，也得分區經營。
鄭秀絨轉述，科技部長吳政忠也很重視草鴞保育情形，吳政忠建議，橋頭科學園區可以用草鴞作為圖騰意象元素，如果以後有團體來參訪，可以看到高科技園區，也可以看到草鴞保育棲地，相關意象也可以讓民眾多認識草鴞、提高保育意識。（編輯：潘羿菁）1100919