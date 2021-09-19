香蕉該買「直的還彎的」哪個好？查核中心揭真相：差不多
香蕉是一年四季皆可採收的水果，味道通常都是香甜可口，無論大人、小孩皆喜愛。而在市面上，香蕉的形狀並沒有統一，有些比較彎，有些則是比較直的，該怎麼買香蕉才是對的？對此，台灣事實查核中心（TFC）指出，香蕉是彎的或直的，主要跟香蕉的品種、生長的季節有關，不建議民眾用彎或直來判別香蕉是否具有較高營養成分。
編輯中心/綜合報導
2021-09-19 16:10:45
近日在網路上有流言指稱，「香蕉會彎或直是因為光照時數的關係，彎的香蕉比直的香蕉，累積更多糖分，營養成分比較高，比較香甜」，這讓財團法人香蕉研究所秘書室主任林德勝指出「依照香蕉生長的方式，香蕉『果指』發育初期，是向地性生長，而後逐漸發育，從與地面近於平行式展開生長，之後開始向光向上彎曲，形成民眾常見的彎的香蕉」，最後林德勝也點出結論「同一顆香蕉樹，所種植的香蕉，其品種、栽培技術並不會有太大的差別，營養成分也會差不多」。
甚至還有流言指出「大多數香蕉是因為在還沒完全成熟的時候採摘下來，因此都會在它們表面噴上一層催熟劑，所以買回來之後，要將這一層催熟劑先給它清洗掉，而洗淨香蕉表皮後，用錫箔紙將根部包起來，可以防止香蕉的乙烯釋放，包裹起來之後將香蕉放到一個陰涼通風的地方，這樣可以保存半個月」等言論，也讓林德勝補充說，香蕉催熟是用乙烯氣體刺激，加速香蕉產生乙烯催熟，所以不需要洗淨香蕉表皮來保存香蕉。台灣主要是用氣體「乙烯」催熟香蕉，且乙烯是植物性荷爾蒙，香蕉在自然熟成的狀況下也會產生乙烯後熟。無法靠傳言宣稱「清洗香蕉外皮、用錫箔紙將根部包起來」延長香蕉保存期限。
高雄旗山區農會推廣部建議，若在夏天每天平均30幾度的溫度中，民眾一次不要買太多香蕉，或是2-3天就要吃掉。但若是真想延長香蕉果肉的壽命，可以用保險膜包起來，套塑膠袋，放在冰箱內，雖然低溫會導致香蕉果皮變黑，但可以減緩果肉劣化的速度。（編輯：王柏文）