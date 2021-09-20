一炒海瓜子秒崩潰！媽愣「老闆說的」　內行反喊：別傻了

許多老饕熱愛吃海鮮料理，像是最常見的魚、蝦及貝類等海產，不過就有一名女網友日前買了「海瓜子」回家準備下鍋料理，豈料一炒卻臉綠了，貼文一出，內行人反喊「老闆的話別信啊」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在臉書社團《家常菜》發文，表示之前到市場買海瓜子準備回家好好料理，豈料下鍋炒沒多久卻臉綠，原來一堆海瓜子裡頭都是沙子，根本沒有吐沙乾淨，讓整道菜也跟著毀了。





原PO說，當時老闆跟她說「回家不用再吐沙了，因為已經吐好了」，她才沒有再做吐沙的動作，所幸後來和老闆反應，老闆有退錢給她，並解釋「這是進口的」，但原PO還是忍不住在文末抱怨「可是我快噴火了，下次買回來還是要認真一點吐沙」。





▲原PO買海瓜子回家，一炒卻發現全是沙。（圖／翻攝自《家常菜》）

其中，也有不少網友分享自身經驗，「老闆的嘴，騙人的鬼。我之前也買過蛤蜊，也說不用吐沙，結果回家煮好，吃的時候嘴裡很熱鬧（沙子叮噹響XD），從此不用吐沙這句話都被我認定是鬼話」、「不要太相信老闆說的，以後買回來自己用鹽水再把它吐沙一下，要炒之前清洗後再下鍋」、「不管老闆說什麼，我回家還會再洗一遍，自己吐沙一次」、「別傻了…那都是話術，東西自己要吃的，還是要處理好，我還是會先泡鹽水2個鐘頭，不要急著煮」。





另外，還有內行網友表示，「黑泥是死掉的，店家事先沒先挑起來早晚賠不完。我們認識的店家海瓜子賣了幾十年每天還是一顆顆檢查，沒別的法」、「這種早就死掉了，吐沙也沒有用！每一顆都要敲敲看，或者用力多洗幾下，如果有大量沙子出來，就代表有臭掉或早就死掉的！我自己去海邊抓，一開始的時候也常常會抓到這種，早就死掉裡面包的都是沙子」。（編輯：郭佩蓉）



