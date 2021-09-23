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屏東景點｜住一晚墾丁凱撒大飯店　專屬沙灘享受日光浴踏踏浪

屏東景點｜住一晚墾丁凱撒大飯店　專屬沙灘享受日光浴踏踏浪
屏東景點｜住一晚墾丁凱撒大飯店　專屬沙灘享受日光浴踏踏浪

行遍天下旅遊網

2021-09-23 06:30:41

來到墾丁凱撒大飯店，辦好入住，迫不及待將行李丟到房間，換上比基尼，到凱撒大飯店前方的ㄈ曬太陽補色！可以放空躺在海灘傘下悠閒看海渡過午後時光，或者踩踩白色的貝殼砂，踏踏清澈的海水，待傍晚再回房間休息。

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▲從墾丁凱撒小徑直接走到小灣沙灘享受陽光浴。
▲從墾丁凱撒小徑直接走到小灣沙灘享受陽光浴。
除了專屬沙灘　凱薩大飯店房內還能看見碧海椰林或青山

入住墾丁最有名的五星渡假飯店凱撒大飯店，推薦放輕鬆，好好享受舒適大房間與館內設施。擁有四季不同風景的景觀客房，陽台外就可以清楚看到碧海椰林或青山；而喜歡不被打擾的專屬假期，推薦有私人庭園及按摩浴池、日光浴躺椅的花園客房。

▲從房間的大窗就能賞覽藍天碧海美景。
▲從房間的大窗就能賞覽藍天碧海美景。
▲兒童遊戲室讓小朋友盡情放電。
▲兒童遊戲室讓小朋友盡情放電。
用過早餐，習慣運動的你，館內健身房可以打發整個早晨；或繼續享受墾丁海邊陽光。懶得走遠就到椰林泳池踢踢水；而熱愛海上活動，到小灣沙灘參加海上SUP吧！學著雙手滑槳平衡在海上，同時也以另一個角度欣賞美麗的沿岸海景。

▲不規則的泳池洋溢著浪漫的異國風情。
▲不規則的泳池洋溢著浪漫的異國風情。
▲在小灣沙灘旁可於教練的帶領下體驗SUP享受湛藍海水環繞的絕美海景！（SUP立槳費用每人300元，活動依當季活動表為主）
▲在小灣沙灘旁可於教練的帶領下體驗SUP享受湛藍海水環繞的絕美海景！（SUP立槳費用每人300元，活動依當季活動表為主）
來到墾丁凱撒大飯店除了住上一晚，也別錯過在大廳酒吧享用經典英式雙人下午茶！三層下午茶包含輕食鹹派、英式司康、甜點蛋糕，細緻糕點填滿午後幸福時光。

▲墾丁凱撒大飯店的經典英式下午茶富享盛名，內容豐富且份量澎湃，司康和千層派尤其受好評！
▲墾丁凱撒大飯店的經典英式下午茶富享盛名，內容豐富且份量澎湃，司康和千層派尤其受好評！
墾丁凱撒大飯店．菁鑽聯盟優惠

．景觀客房住宿一晚(含自助式早餐二客)

．房客獨享戶外椰林泳池、沙灘躺椅&塑沙設備、無線上網、書籍借閱、健身房、桌撞球、兒童趣味活動

．左營高鐵站定時定點往返接駁(預約制)

※使用說明詳見菁鑽聯盟官網說明



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