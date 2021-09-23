屏東景點｜住一晚墾丁凱撒大飯店 專屬沙灘享受日光浴踏踏浪
來到墾丁凱撒大飯店，辦好入住，迫不及待將行李丟到房間，換上比基尼，到凱撒大飯店前方的ㄈ曬太陽補色！可以放空躺在海灘傘下悠閒看海渡過午後時光，或者踩踩白色的貝殼砂，踏踏清澈的海水，待傍晚再回房間休息。
行遍天下旅遊網
2021-09-23 06:30:41
除了專屬沙灘 凱薩大飯店房內還能看見碧海椰林或青山
入住墾丁最有名的五星渡假飯店凱撒大飯店，推薦放輕鬆，好好享受舒適大房間與館內設施。擁有四季不同風景的景觀客房，陽台外就可以清楚看到碧海椰林或青山；而喜歡不被打擾的專屬假期，推薦有私人庭園及按摩浴池、日光浴躺椅的花園客房。
用過早餐，習慣運動的你，館內健身房可以打發整個早晨；或繼續享受墾丁海邊陽光。懶得走遠就到椰林泳池踢踢水；而熱愛海上活動，到小灣沙灘參加海上SUP吧！學著雙手滑槳平衡在海上，同時也以另一個角度欣賞美麗的沿岸海景。 來到墾丁凱撒大飯店除了住上一晚，也別錯過在大廳酒吧享用經典英式雙人下午茶！三層下午茶包含輕食鹹派、英式司康、甜點蛋糕，細緻糕點填滿午後幸福時光。 墾丁凱撒大飯店．菁鑽聯盟優惠
．景觀客房住宿一晚(含自助式早餐二客)
．房客獨享戶外椰林泳池、沙灘躺椅&塑沙設備、無線上網、書籍借閱、健身房、桌撞球、兒童趣味活動
．左營高鐵站定時定點往返接駁(預約制)
※使用說明詳見菁鑽聯盟官網說明
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