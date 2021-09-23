維力炸醬麵到底怎麼吃？男偷學日本「1招」臉綠：被陰了

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接著將另外一頭的封膜戳一個洞，好讓湯汁能流出

▲網友嘗試維力炸醬麵正確泡法，結果操作失誤，整碗麵跌進水槽。（圖/抖音＠ tiam.dio870805 ）

只要將蓋子開口的反方向撕開一點點縫，湯就可從隙縫中流出來