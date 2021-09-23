維力炸醬麵到底怎麼吃？男偷學日本「1招」臉綠：被陰了
泡麵因為其便利的緣故，成為不少人的宵夜及正餐首選，而在台灣，泡麵品牌種類眾多，其中，老字號的「維力炸醬麵」更成為2021上半年最強泡麵冠軍，可見飄香40年好味道，深受台灣民眾喜愛。而近日就有網友分享「維力炸醬麵的正確吃法」，結果實測之後卻直接悲劇，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-23 08:47:31
一名網友在抖音（Tik Tok）貼文指出「來教超香台灣泡麵的吃法」只見他手拿只見他手拿一碗維力炸醬麵，將碗裝封膜撕開一半之後倒入熱水，接著將另外一頭的封膜戳一個洞，好讓湯汁能流出，做出完美的乾泡麵，沒想到下一秒，整碗麵整個全部倒到洗手槽內，完全沒得吃。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「我也有這樣過...還是韓國最好吃的泡麵QQ」、「我也這樣過，那個洞不能戳太大，封膜也不能撕太開」、「我很認真看...還想說學一下，結果悲劇」、「應該是台灣泡麵快跑教學吧」、「超好笑，整碗都掉進水槽」、「日本很多泡麵都是這樣設計沒錯，看來你這招沒學成被陰了」、「我上次也用過這方式，差點整碗跟你一樣」
而《NOWnews》也曾經報導『一堆人不會倒「維力炸醬麵的湯」？網揭妙招：日本也這樣』，內文就提及，民眾只要吃維力炸醬麵，若要將湯瀝乾，只要將蓋子開口的反方向撕開一點點縫，湯就可從隙縫中流出來，既不沾手也不會因失誤讓湯倒出外面，只不過開口大小一定要特別注意，否則就會像該位網友一樣，親眼目睹泡麵全進水槽。（編輯：張嘉哲）