煎豆腐總碎裂？媽曝「簡單一招」口感香又嫩：小孩全愛上
豆腐料理方式相當多元，不管是拿來煎、炒、煲湯皆可，其中煎豆腐就是一道常出現於餐桌上的家常菜，但不少人總因豆腐軟嫩的特質，導致在煎的過程中出現碎裂的問題。不過，就有一名女網友分享煎豆腐時的獨門撇步，大讚表示「一般人絕對沒問題！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-23 16:21:11
原PO於臉書社團《廚藝公社》上發文，表示想分享這道「醃肉捲雞蛋豆腐」料理，他解釋「用五花薄肉很嫩，里肌肉會柴柴的。不用再另外煮醬汁，一塊豆腐煮兩道菜，沒用完的還可以加玉米、做烘蛋」。隨後她也分享料理步驟，首先在平底鍋放入少許油，進行冷鍋備用，接著以蠔油、酒、糖、薄鹽和醬油將肉進行醃漬，完成後需靜置15分鐘讓其入味。
肉片處理好後，把雞蛋豆腐切塊，再將豆腐包進肉片捲起，「尾端沾少許太白粉，煎的時候不會翹，整捲抹少許太白粉，增加肉片的嫩度。捲完一個放入鍋中，全部捲完再開小火，四面煎赤赤～完成，不必再另外煮醬汁，超方便」。原PO還在留言區透露，這道料理是家中小孩最愛的料理之一。
貼文曝光後，隨即引來老饕們大讚直呼，「看起來很好吃」、「變得更香更美味了」、「好想吃」；原PO也再次推薦「這很簡單，連我這偽廚娘都會煎，一般人絕對沒問題」。（編輯：陳雅雲）