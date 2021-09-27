和牛吃到飽為何不會虧錢？老饕揭「暗黑原因」：別再被騙
現在許多餐廳都會主打所謂「和牛吃到飽」，由於和牛富含豐富的油脂，口感入口即化又軟嫩，深受不少老饕喜愛，因此不少人都會衝著「和牛吃到飽」到餐廳用餐。不過，近日就有網友討論「為什麼和牛吃到飽不會虧錢啊？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-09-27 09:36:40｜2021-09-27 09:37:01
原PO在PTT貼文指出「最近看了很多介紹吃到飽的影片，有些餐廳都會主打所謂和牛吃到飽，對於肥宅老饕來說，怎可能不去吃爆他，但是這樣餐廳不會虧錢嗎？還是和牛有什麼不可告人的秘密？」
貼文一出，網友紛紛回應「都是澳洲和牛很多，成本比美國prime級還低」、「一堆澳洲和牛啊，然後簡稱和牛吃到飽」、「先看有沒有A5的再來說」、「和牛等級差很多，而且還有澳洲和牛充數」、「和牛不是每一種都很好...要吃好的就是日本A5和牛，很多店都是澳洲和牛」、「低等級的澳洲和牛也是和牛啊」、「只談和牛不談等級，價格連參考的價值都沒有」、「你吃到低等澳洲和牛不知道而已，不要再被騙了」。
綜合網友意見，多數人揭露「和牛吃到飽」的秘密，其實和牛還是有分成日本和牛、澳洲和牛等種類，其中澳洲和牛相對比較便宜，以日本來說，和牛等級按照肉的紋路分佈、脂肪色澤等區分，常常聽到A5等級的和牛就是最高級的；但反觀澳洲和牛，以肉色深淺及脂肪分佈為分級方式，將牛肉分為 M1~M12，越高級表示脂肪和肉的比率越高、分佈越平均，M12為最高級，相當於日本的A5和牛品質，但一般為了成本考量，若和牛吃到飽主打的是澳洲和牛，不會拿出M12的肉品，從價格上就能發現，民眾用餐時可多加留意，以免覺得自己受騙。（編輯：張嘉哲）