影／羅時豐挑戰3C產品 見網友負評崩潰：還是少看的好
「國民姑丈」羅時豐 YouTube 工作室《D.L 不務正YA》近期購入新電腦，斜槓當 YouTuber 的他，秉持活到老學到老的觀念，對電腦一竅不通的羅時豐，首次挑戰使用 3C 產品電腦，並請來工程師教學如何「搜尋自己的負評」，搜到後卻崩潰喊：「負評還是少看的好」。
影像中心/綜合報導
2021-09-28 12:00:00
影片中可以看見，待工程師安裝完畢，邀請羅時豐試用電腦，未料羅時豐對電腦一竅不通，工程師只好從打字、切換輸入法、搜尋網頁等開始教起，協助羅時豐上網查詢網友評論，羅時豐見一則負評，急忙求助工程師希望能刪除該貼文，工程師委婉回覆：「我能做的，就只有幫忙關掉網頁。」，讓一旁製作人姪子忍不住吐槽姑丈。
工程師另外也提醒羅時豐小心網路詐騙，說明許多網頁跳出的「地方媽媽交友」、「你中獎了」等連結，多為電腦病毒，須避免誤觸，並幽默表示因為防毒軟體看到媽媽腿就軟了，引發現場大笑。「國民姑丈」影片一曝光，網友粉絲也笑呼：「每次看你的影片都戳到我的笑點XDD」、「每次看姑丈的影片都會很放鬆」、「電腦主題都能主持得這麼有趣XD」（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：羅時豐D.L 不務正YA
完整影片： https://youtu.be/ocyRkgDxRwY