電鍋蒸蛋「自動剖半」！她掀蓋一看臉綠 眾笑：幫妳擋煞
「蒸蛋」口感軟嫩又富含營養，且使用電鍋就可以簡單做出美味蒸蛋，口味更是應有盡有，深受不少大小朋友喜愛。不過，就有網友分享，她在家用電鍋蒸蛋，結果打開一看，發現裡頭的蒸蛋「自動剖半」，讓她相當傻眼，貼文一出，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-27 15:43:13
原PO在《婦仇者廚房》貼出一張照片，並表示她在家用電鍋蒸蛋，沒想到卻失敗了，因為當她打開時，看到蒸蛋幾乎全散落在底下，碗裡只剩下一點點，最誇張的是，整個碗竟然直接裂成兩半，讓她傻眼直呼「…這是最後一顆蛋了」。
貼文曝光後，網友也紛紛笑說，「為什麼電鍋充滿怨氣的感覺…」、「這碗…替你擋了煞氣！」、「想說蒸完『自動剖半』」、「再蒸一下就有4顆」、「還好不是最後一個碗」、「直接有兩個上色的盤子」、「沒關係，幫妳分好兩份了」、「蛋：我超前部署幫你們分好XD」。
此外，因為碗跟蒸蛋顏色合在一起，讓不少人以為電鍋裡的其實是一顆裂掉的蛋，「仔細看才發現是碗破了」、「笑死，還想說蛋殼好厚」、「完蛋了，我眼睛已經分不清楚，是看到一顆蛋還是看到兩顆蛋」、「我以為碗是蛋白」、「完美的切開白煮蛋....等等，這？」、「這是碗還是蛋」。（編輯：許智超）