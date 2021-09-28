COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

低熱量又爽脆！營養師曝蓮霧「4好處」：糖尿病患也可吃

▲美女營養師程涵宇在臉書分享吃蓮霧的「4大好處」，她指出，蓮霧是超級友善外食族的水果，洗一洗就可以直接吃，方便到不行，同時她也透露，蓮霧升糖指數低， 糖尿病患也可食用。（圖／NOWnews資料圖片）
▲美女營養師程涵宇在臉書分享吃蓮霧的「4大好處」，她指出，蓮霧是超級友善外食族的水果，洗一洗就可以直接吃，方便到不行，同時她也透露，蓮霧升糖指數低， 糖尿病患也可食用。（圖／NOWnews資料圖片）

編輯中心/綜合報導

2021-09-28 07:58:43

近日中國大陸宣布禁止台灣釋迦、蓮霧輸入，引發農民一片錯愕，連帶造成這兩樣水果出現過剩危機。對此，美女營養師程涵宇就在臉書分享吃蓮霧的「4大好處」，她指出，蓮霧是超級友善外食族的水果，洗一洗就可以直接吃，方便到不行，同時她也透露，蓮霧升糖指數低， 糖尿病患者也可食用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
程涵宇表示，蓮霧低熱量、果肉汁多、爽脆可口，她並分享吃蓮霧的「4大好處」：

1.補充水分

蓮霧水分含量在90%以上，含水量高，不愛喝水的很適合吃蓮霧能補充到些水！在飯前吃，還有助於增加飽足感。

2.熱量低

一顆蓮霧（116g）熱量竟然只有39大卡，跟大家熟知的超低熱量芭樂熱量竟然相同（相同重量下比較），非常適合減重中的人吃。

▲美女營養師程涵宇就在臉書分享吃蓮霧的「4大好處」。（圖／翻攝自程涵宇臉書）
▲美女營養師程涵宇就在臉書分享吃蓮霧的「4大好處」。（圖／翻攝自程涵宇臉書）
3.含糖量超低

除了低糖，升糖指數低，糖尿病人也適合吃，蓮霧的含糖量竟然只有芭樂的4成，升糖指數也低，非常適合糖尿病人食用。目前動物研究也發現，蓮霧對於鏈脲佐菌素誘導的糖尿病，胰腺β細胞損傷有保護作用

4.菸鹼素促代謝

含有菸鹼素，除了可以提升萬年冬眠的代謝力，也有助於維護神經系統健康。

此外，程涵宇提到，腸胃功能不好也可適量吃蓮霧，因為膳食纖維量偏低，很適合腸胃功能較差的民眾食用，另外慢性腎臟病人也能適量食用，慢性腎臟病人飲食上多需避免鉀離子攝取過多，蓮霧屬於低鉀水果，吃蓮霧時比起其他水果更安心。（編輯：許苡晴）

【本文獲臉書粉絲團《程涵宇 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

▲美女營養師程涵宇。（圖／翻攝自程涵宇臉書）
▲美女營養師程涵宇。（圖／翻攝自程涵宇臉書）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀