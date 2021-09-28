低熱量又爽脆！營養師曝蓮霧「4好處」：糖尿病患也可吃
近日中國大陸宣布禁止台灣釋迦、蓮霧輸入，引發農民一片錯愕，連帶造成這兩樣水果出現過剩危機。對此，美女營養師程涵宇就在臉書分享吃蓮霧的「4大好處」，她指出，蓮霧是超級友善外食族的水果，洗一洗就可以直接吃，方便到不行，同時她也透露，蓮霧升糖指數低， 糖尿病患者也可食用。
編輯中心/綜合報導
2021-09-28 07:58:43
程涵宇表示，蓮霧低熱量、果肉汁多、爽脆可口，她並分享吃蓮霧的「4大好處」：
1.補充水分
蓮霧水分含量在90%以上，含水量高，不愛喝水的很適合吃蓮霧能補充到些水！在飯前吃，還有助於增加飽足感。
2.熱量低
一顆蓮霧（116g）熱量竟然只有39大卡，跟大家熟知的超低熱量芭樂熱量竟然相同（相同重量下比較），非常適合減重中的人吃。
3.含糖量超低
除了低糖，升糖指數低，糖尿病人也適合吃，蓮霧的含糖量竟然只有芭樂的4成，升糖指數也低，非常適合糖尿病人食用。目前動物研究也發現，蓮霧對於鏈脲佐菌素誘導的糖尿病，胰腺β細胞損傷有保護作用
4.菸鹼素促代謝
含有菸鹼素，除了可以提升萬年冬眠的代謝力，也有助於維護神經系統健康。
此外，程涵宇提到，腸胃功能不好也可適量吃蓮霧，因為膳食纖維量偏低，很適合腸胃功能較差的民眾食用，另外慢性腎臟病人也能適量食用，慢性腎臟病人飲食上多需避免鉀離子攝取過多，蓮霧屬於低鉀水果，吃蓮霧時比起其他水果更安心。（編輯：許苡晴）
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