奧客拆「盒裝奇異果」狂摸！她見購物籃氣炸：怎有這種人
台灣超市有許多品牌，深受不少婆媽喜愛，也因為營業時間相對傳統市場較長，成為不少上班族下班後的買菜市集。近日，就有網友抱怨，她到超市買東西時，看到一名男子把盒裝的奇異果打開，每一顆都摸一下，最後看到購物籃裡裝的東西，讓她相當傻眼，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-28 12:02:35
原PO在《爆怨2公社》表示，她日前去連鎖超市買東西時，看到一名中年男子手上拿著一盒奇異果，接著把盒子打開，每一顆都摸一摸，再放回盒子裡，並且用同樣的方式開了好幾盒。
原PO透露，自己覺得男子的行為太沒品，當下立刻跟超市員工反應，沒想到後來逛一逛，又在飲料區遇到該名男子，她好奇看對方的購物籃，發現裡頭只有零散的奇異果，讓她傻眼直呼「為什麼會有這種人啊？」
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「超級討厭這種人」、「就算現在沒有疫情，這種行為還是很噁心」、「這種人去菜市場買比較合乎需求吧」、「真的是奧客欸」、「就是有這種人，所以我們賣場全部用膠帶整盒纏住」。此外，也有人感嘆「玻璃心（的客人）都會客訴，但客人對客人就不關員工的事了」。（編輯：許智超）