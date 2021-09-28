魚湯怎熬才濃郁？大廚加「1物」簡單上手：比牛奶還好喝
「魚湯」的營養價值極高，魚肉細嫩，味道又鮮美，是餐桌上常見的湯品之一；但魚湯該怎麼煮才能成功去腥且入味？往往是許多新手會遇到的難題。近日，以美食、料理聞名的搜狐號《小楊聊美食》分享，燉魚湯時只需多加「1物」，湯頭就會又白又鮮，比牛奶還要好喝！
編輯中心/綜合報導
2021-09-28 13:20:53
《小楊聊美食》表示，首先準備一條鯽魚，鯽魚要買新鮮的，這樣做出來的魚湯才會不腥。鯽魚買回家後清洗乾淨，在魚的身上劃幾刀，抹一點鹽，再把薑片放在鯽魚上方，並將豆腐切塊備用。
魚醃製好後，在鍋裡倒入油，可以放一點豬油，接著把鯽魚放進鍋中煎至兩面金黃後撈出，鍋裡繼續留適量的油，把雞蛋放進鍋中，煎兩個荷包蛋備用，再把鍋裡剩的油撈出來，然後加入適量的水，再把煎好的鯽魚放進鍋中。
待鍋內的水燒開，把荷包蛋和豆腐一起放進鍋中，豆腐的蛋白質很高，和鯽魚搭在一起非常不錯，加入兩個荷包蛋，也是整道料理的關鍵步驟，能讓熬出來的鯽魚湯更白更美味，最後加入薑片，蓋上鍋蓋慢慢熬煮。
熬至魚湯變白，起鍋之前加入適量的鹽攪拌均勻就可以了，但其實不放鹽也很鮮，熬魚湯用豬油煎，能讓魚湯更香，加荷包蛋能讓魚湯更白，新鮮的鯽魚熬出來的魚湯會更鮮，就算不放任何調味料，魚湯味道仍非常鮮美。（編輯：賴詠璿）