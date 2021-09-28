她煮粥「加1物」被同學嫌寒酸！老饕眼睛全亮反讚：懂吃
白粥是不少台人常吃的平民美食之一，許多民眾都喜歡加入各種配料，每個家庭的餐桌上都會端出各種不同的風味粥品。不過就有位女網友透露自己煮的粥被同學嫌「寒酸」，不過大家看了照片後卻大讚她才是真的懂吃！
編輯中心/綜合報導
2021-09-28 15:12:58
原PO在臉書社團《家常菜》發文，透露一位久沒聊天的同學，看了她煮的菜餚認為「煮這樣很寒酸」，尤其是粥特別被嫌棄。而從原PO分享的照片中可以看見，她在粥中加入藜麥一起煮，至於餐桌上的其他菜餚則是香腸、菜脯蛋、空心菜和虱目魚，看起來非常可口下飯。
原PO最後詢問大家，這樣會寒酸嗎？網友一面倒稱讚，「懂吃才加藜麥」、「藜麥高級食物耶」、「藜麥很貴，不識貨」、「藜麥是超級食物欸，沒有營養觀念的同學」、「吃米不知米價，養生粥用的料不便宜」、「我煮這樣，我老公就高興到飛了」、「滿滿營養還有家的味道，錢買不到啦」、「有魚有肉有菜有澱粉類，營養均衡，份量也不少，很不錯」、「那粥是養生保健！不懂的人何需解釋」。
另外也有網友建議，「妳的餐食很營養豐盛了，只差妳的瓷盤有點大感覺東西少了些，下次換個更適合的瓷盤擺放，看起來食物就會更豐富了」、「這樣的朋友以後別再與他分享吃的食物了，每個人吃的食物不同看法不同，價值觀不同所以他是一個不值得交往的朋友」。（編輯：倪浩軒）