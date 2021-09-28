「不加料高麗菜」軟爛又甜！他跪求煮法秘訣 內行推關鍵
「高麗菜」除了伴蒜清炒外，也可拿來煮湯或加入火鍋，是許多人家中料理常見的蔬菜之一。昨（27）日就有網友指出，他曾吃過一種不加料的高麗菜，但口感卻是軟爛又甜甜的，讓他好奇問「好吃的軟爛高麗菜如何煮？」貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-28 17:51:07
原PO在《PTT》表示，他曾吃過一種高麗菜，煮法是沒有加任何材料，例如：紅蘿蔔絲、蝦米、蒜頭等，雖然單純只有高麗菜，但吃起來軟軟爛爛、甜甜的，且外觀也比較暗色，並非是鮮綠色，讓他不禁好奇「有沒有該煮法的秘訣嗎？」
原PO也提到，自己能想到的例子，只有基隆「天天鮮排骨飯」裡的高麗菜，但他印象中在其他場合，也有吃過類似煮法的高麗菜，於是他發文詢問「希望有人懂我所指，還請知道怎麼煮這道菜的人指點，好吃的軟爛高麗菜如何煮？」
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「跟高麗菜品種有關吧，有的煮得爛，有的不行」、「那是滷高麗菜吧」、「是客家的高麗菜封嗎？」、「買對高麗菜才是真的」、「先用鹽抓，放個半天後，洗掉再炒」、「在煮之前，加鹽或重壓破壞組織，然後悶煮，讓高麗菜軟爛再拿去炒」。
此外，也有內行推測關鍵應該是「高湯」，「進口的無法，國產的比較容易煮爛，小吃店有些會用雞湯或骨頭湯之類的泡著」、「水蒜油先調味好，再跟菜拌好一起去電鍋蒸，不加蒜的話可能是高湯水油煮？」、「應該就是高湯久煮而已，跟火鍋差不多XD」。（編輯：許智超）