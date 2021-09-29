為何蛋黃有黃色、橘色之分？美女營養師解析「背後原因」

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而黃色有蛋黃和橘色之分，它們的營養有差嗎？程涵宇指出，給母雞吃什麼，蛋黃的顏色就會變成你想要的樣子，給母雞越多的類胡蘿蔔素-葉黃素和玉米黃素的食物，像是玉米、苜蓿、萬壽菊花和辣椒粉提取物，蛋黃的顏色會變得越橘，呈現了大家普遍較喜歡的夕陽顏色深橘色蛋黃，也就是說蛋黃顏色是橘紅色或是黃色，取決於母雞飲食中類胡蘿蔔素的含量。顏色越橘，表示類胡蘿蔔素含量較高，類胡蘿蔔有助提高視覺表現，降低與年齡相關的黃斑部病變風險 ！她也強調，不論是哪種顏色的蛋黃，都是維生素A和鐵的良好營養來源。
至於紅殼蛋、白殼蛋誰比較營養？程涵宇解析，蛋殼的顏色由雞媽媽決定，也就是由母雞遺傳和育種決定是紅殼還是白殼蛋，雖然雞蛋的外觀可能有所不同，但是在風味、營養或食用方式上沒有區別！無論殼是什麼顏色，雞蛋都是雞蛋。而雞蛋裡的白色細絲是什麼東西？可以吃嗎？程涵宇說，這就是所謂的繫帶，它連接蛋黃和蛋清，把它當作雞蛋的一部分來吃即可。
文末，程涵宇更分享了雞蛋小百科，繫帶越明顯，雞蛋越新鮮！雞蛋斑點是自然現象，不影響品質，也不能作為判定感染沙門氏菌標準。另外，保持雞蛋新鮮的最佳方法是將它們放在冰箱中，雞蛋在冰箱中可以放一個月，如果是最新鮮的蛋可以放長達一個半月。而若是雞蛋是非常新鮮的，蛋白則會呈現較混濁的樣子，反之，蛋存放時間越長，蛋白便會越清澈。（編輯：許苡晴）
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