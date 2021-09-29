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為何蛋黃有黃色、橘色之分？美女營養師解析「背後原因」

▲黃色蛋黃跟橘色蛋黃有何差別？又是為什麼顏色不一樣呢？美女營養師程涵宇在臉書解析了「背後原因」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲黃色蛋黃跟橘色蛋黃有何差別？又是為什麼顏色不一樣呢？美女營養師程涵宇在臉書解析了「背後原因」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-29 07:48:39

雞蛋是許多人家裡冰箱必備的食材之一，除了可以夾在吐司內，還能拿來炒菜、煮麵、入湯，或是做成蒸蛋等，深受不少人喜愛，且無論是早餐、午餐或晚餐，雞蛋都相當百搭。不過，你知道蛋黃有黃色、橘色之分嗎？究竟是為什麼呢？近日美女營養師程涵宇就在臉書解析「背後原因」，她也強調，其實兩者的營養價值沒有區別。

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你喜歡夕陽般的橘紅色蛋黃？還是燦爛的金黃色的黃澄澄蛋黃？程涵宇表示，雞蛋含有非常豐富的營養素，是高營養價值又方便的蛋白質來源，含有豐富蛋白質、維生素A、DHA、維生素、鈣鋅鐵等，是最低成本動物蛋白質來源，以及鋅和鈣的第二低成本來源！

而黃色有蛋黃和橘色之分，它們的營養有差嗎？程涵宇指出，給母雞吃什麼，蛋黃的顏色就會變成你想要的樣子，給母雞越多的類胡蘿蔔素-葉黃素和玉米黃素的食物，像是玉米、苜蓿、萬壽菊花和辣椒粉提取物，蛋黃的顏色會變得越橘，呈現了大家普遍較喜歡的夕陽顏色深橘色蛋黃，也就是說蛋黃顏色是橘紅色或是黃色，取決於母雞飲食中類胡蘿蔔素的含量。顏色越橘，表示類胡蘿蔔素含量較高，類胡蘿蔔有助提高視覺表現，降低與年齡相關的黃斑部病變風險 ！她也強調，不論是哪種顏色的蛋黃，都是維生素A和鐵的良好營養來源。

▲美女營養師程涵宇分析黃色蛋黃與橘色蛋黃的營養差異。（圖／翻攝自程涵宇臉書）
▲美女營養師程涵宇分析黃色蛋黃與橘色蛋黃的營養差異。（圖／翻攝自程涵宇臉書）
至於紅殼蛋、白殼蛋誰比較營養？程涵宇解析，蛋殼的顏色由雞媽媽決定，也就是由母雞遺傳和育種決定是紅殼還是白殼蛋，雖然雞蛋的外觀可能有所不同，但是在風味、營養或食用方式上沒有區別！無論殼是什麼顏色，雞蛋都是雞蛋。而雞蛋裡的白色細絲是什麼東西？可以吃嗎？程涵宇說，這就是所謂的繫帶，它連接蛋黃和蛋清，把它當作雞蛋的一部分來吃即可。

文末，程涵宇更分享了雞蛋小百科，繫帶越明顯，雞蛋越新鮮！雞蛋斑點是自然現象，不影響品質，也不能作為判定感染沙門氏菌標準。另外，保持雞蛋新鮮的最佳方法是將它們放在冰箱中，雞蛋在冰箱中可以放一個月，如果是最新鮮的蛋可以放長達一個半月。而若是雞蛋是非常新鮮的，蛋白則會呈現較混濁的樣子，反之，蛋存放時間越長，蛋白便會越清澈。（編輯：許苡晴）

【本文獲臉書粉絲團《程涵宇 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

▲美女營養師程涵宇。（圖／翻攝自程涵宇臉書）
▲美女營養師程涵宇。（圖／翻攝自程涵宇臉書）
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