白飯煮不出自助餐的味道？內行揭「關鍵」：大勝你家電鍋
白米飯是台灣民眾最大宗的主食之一，也是許多家庭每日必備的餐桌品項，然而看似簡單的煮白飯，其實也是有訣竅的。就有網友好奇詢問大家，為什麼在家裡煮不出外面自助餐白飯的那種味道？「自助餐的飯要怎麼煮？」問題曝光後引發討論，就有內行人指出自助餐店家煮飯的方式不同，自有其優勢。
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 16:27:15
原PO在PTT發文詢問大家，「自助餐的飯要怎麼煮？」透露自己經常走過外面自助餐店都會聞到「一種蒸的飯香」，有聽說是因為白飯有加油煮，但原PO自己在家嘗試加油煮飯也煮不出那種味道，於是請教鄉民們「是不是米不同？想問一下那種飯是怎麼煮的？謝謝」。
而就有內行網友指出，「外面只要用品質還可以的米一定比你家電鍋煮的香，關鍵是50人份直火飯鍋煮的。米好，煮的方式對的情況下，直火大鍋飯是無敵的」、「好米跟ih鍋，自助餐都是用五十人份瓦斯鍋煮居多」。
另外有網友認為，「有些可能是跟專門賣白飯的蒸飯店買的」、「應該是有蓋上布燜過吧，把香味燜在裡面。還有一個說法就是洗米洗很快次數又少，米的味道比較濃」、「加油加醋的都是多餘的，找到一款喜歡的米比較重要」。
不過也有不少網友覺得外面自助餐的白飯並沒有比較美味，「我反而對自助餐的飯印象都是破碎又乾硬」、「看地區，我們這邊自助餐的飯都很難吃」、「沒有在自助餐吃過好吃的飯」。（編輯：倪浩軒）