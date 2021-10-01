金鐘56／薛仕凌日嗑60顆檳榔快中風　搶視帝「好虛榮」

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因為怪手司機工時長、壓力大，為了不打嗑睡，所以就吃檳榔，薛仕凌說教他的司機師傅就是這樣，所以他和導演討論出阿全這個角色應該要吃檳榔。不過這個設定也苦了薛仕凌，每天到片場，美術組就給他3包檳榔，有次拍戲他順手拿起1顆新的檳榔吃，「結果我不曉得那顆會拍很多次，要連戲只好一直吃，剛吃時味道最濃最激烈，全身發熱冒汗，血往腦袋衝，一直吃全新的一顆，就覺得我很像要中風。」那天他吃了6包檳榔，豁達笑說：「自己白癡造成的。」
問他身旁有像「 噗嚨共3人組」這麼好的兄弟嗎？薛仕凌笑說：「不可能，身旁真的要是有『阿祈』，我早就翻臉絕交了吧，一次兩次三次越搞越窮，我容忍程度真的沒那麼高。」其實「阿全」的行為他全部都不認同，好比把心儀的檳榔西施當女神追求，薛仕凌說：「我不是走那個路線。」戲外和OL女友穩定交往7年的他，從來沒有想過步入婚姻，他說：「我個性是需求導向，沒有需求就不會去做這件事情，就像我沒有覺得下場戲很難，需要跟你討論，我就可以不跟你攀談。」
轉型演員，薛仕凌曾碰壁4年，難以擺脫歌手標籤，直到《生生世世》的同志一角，終於讓他等到機會，詮釋同志和癌症患者，他參考身邊朋友當素材，投入長達9個月的拍攝期，薛仕凌說「玉樹」內向怕生的個性和他很像，「我走『阿全』的路比較遠，走『玉樹』的路比較近。」對於得獎，他淡然抱持平常心，「有的話當然開心，沒有本來就正常，我已經覺得Bonus拿很多了。」