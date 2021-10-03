房市／裝修新手注意　完工驗收留意這些細節

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信義居家表示，常見的三大工程包括油漆、木工、磁磚，若要驗收油漆，可先用手觸摸表面，牆面需光滑、沒有起泡、裂縫、顆粒感，且油漆厚度要均衡，並觀察牆面需色澤飽和且均勻，沒有刷痕。噴漆不會有刷痕，但如果一開始工法是刷漆，多少還是會有刷痕。
而木工的驗收可檢視造型、轉角、結構、拼花、縫隙等處，信義居家表示，先看造型表面是否有殘缺、鼓起、不對稱，而轉角需呈90度角，結構的水平與垂直方向都要平直，拼花要觀察接縫、紋理是否密合或是保持同樣縫隙距離。
信義居家表示，磁磚驗收則是看磁磚要平且角度要準確、無破損，並可在磁磚地面倒水測試，檢視是否有積水情形，磁磚間的縫隙要洗刷乾淨，不能有泥漿等殘留物。
信義居家表示，驗收時先以「估價單」對照實際材料、品牌及數量是不是如估價單上所寫，並帶「便利貼、相機和量尺」紀錄，可以便利貼標記，或用相機記錄，再和設計師討論解決方法。
值得注意的是，信義居家建議，不要急著一天就做好驗收，可以多花點時間，針對逐項工程及每個空間做好驗收，自己驗收完後，先將驗收不通過的部分列出，再請設計師或工班過來，確認改善的方法及責任歸屬。一般業界都是當天驗收完畢，驗收後有問題的部份會列入驗收單哩，保固依合約規定，通常是一年，後續如非人為，屬施工瑕疵，還是可以進申請保固內維修。
最後，信義居家提醒，裝潢工程付款有一定的階段流程，一般付款分別在完成簽約、泥作、木工、完工後付款，每次付款多少都應事先在合約中註明，而尾款通常在完工驗收後才收取。只要驗收有問題，就暫緩支付尾款，以免影響後續維修。