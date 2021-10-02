沐浴乳見底「1動作」超雷！網嘆：長輩常做 專家曝後果
每個人都會有習慣使用的沐浴用品，有些人喜歡肥皂的清爽，也有人會針對膚質、髮質選擇洗髮精或沐浴乳，不過日常生活中時常聽見有民眾會在洗髮精、沐浴乳快見底時「擠一點沐浴乳到罐子，然後加滿水，就變好大罐，省錢又划算！」，衛生福利部就提醒其實這種行為相當NG，並透過臉書說明背後原因。
編輯中心/綜合報導
2021-10-02 12:06:36｜2021-10-02 12:12:28
衛福部透過臉書提醒，市面上販售的沐浴乳、洗髮精有其特定的配方，不適合自己亂加東西，如果民眾買回來後自行加入水稀釋，再裝罐長期擺放或分多次使用，便容易孳生細菌，也容易導致產品變質。若遇到沐浴乳、洗髮精擠不出來或是快要用完的狀況，其實就和平常洗手會以洗手乳配水一樣，可將自來水加進瓶罐中，再一次性使用完。
其實在洗髮精、沐浴乳內摻水的作法仍有不少民眾效仿，有類似經驗的網友就在該篇文章底下留言分享自己的慘痛教訓，「我阿母有次在剩餘最後的洗髮精內加水，因為變得多，自己就忘記了，太多洗了一個多月都誘發的毛囊炎，每次洗頭後反而癢痛，最後才發現那罐加水洗髮精有問題，丟掉就復原了」。
此外，也有民眾無奈表示，把沐浴乳、洗髮精稀釋到變成「很水很水」是許多老一輩傳下來的作法，除了衛浴用品外，也有許多媽媽們會在洗碗精內加水溪水，除了導致清潔效果大減外，更容易擺著擺著讓細菌孳生，建議民眾購買洗髮精、沐浴乳仍應依照需求及使用說明正確使用。（編輯：楊智傑）