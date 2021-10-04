赴辦桌怎知廚師功夫？內行狂指「這道菜」：一吃秒見真章
結婚是人生中的一件大事，不少新人都會舉辦婚禮，邀請親朋好友一同分享喜悅。不過，就有一名網友好奇詢問「結婚喜宴大家最喜歡什麼？」而他也推薦一道辦桌名菜，隨即引來老饕嗨翻直呼「廚師會不會煮，第二道菜見真章」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-04 18:03:12｜2021-10-04 18:42:22
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，好奇詢問「結婚喜宴大家最喜歡什麼？」他也分享自己心中的答案，「我先說，第二道的魚翅羹，要流水席那種，其他都不叫羹」。
貼文一曝光，就引來老饕們認同留言，「我也愛第二道魚翅羹」、「魚翅羹才是王道」、「流水席才爽啊，魚翅羹超讚！」、「魚翅羹、佛跳牆每次都要喝好幾碗」；甚至有內行人指出，這道菜可以看出廚師的功力，直言「辦桌第二道菜魚翅羹好不好吃，後面的菜就知道了」、「廚師會不會煮，第二道菜見真章」、「是不是會煮的師傅，長輩都說吃第二道魚翅羹就知道了」。
不過，也有網友分享不同看法，「喜歡傳統辦桌的炸大雞腿，只有傳統辦桌的大雞腿才真正美味，想到就很懷念」、「油飯必須！沒有油飯的宴會，對我來說都很浪費錢！浪費我的紅包」、「佛跳牆才是考驗大廚的功力，現在的餐廳飯店都強調少油少鹽不加味精，整個菜完全走鐘」、「紅蟳米糕啦」、「我最喜歡前菜，龍蝦冷盤」。（編輯：陳雅雲）