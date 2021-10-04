電鍋蒸蛋必留縫隙！婆婆路過「貼心蓋好」 成品全場笑炸
「蒸蛋」口感軟嫩又富含營養，且使用電鍋就可以簡單做出美味蒸蛋，口味更是應有盡有，深受不少大小朋友喜愛。不過，就有網友分享，她用電鍋蒸蛋時，都會故意留下一點縫隙，沒想到婆婆卻貼心地蓋上，讓他看了哭笑不得，貼文一出，也笑翻一票網友。
編輯中心/綜合報導
2021-10-04 23:44:23
原PO在《家常菜》表示，她在家用電鍋蒸蛋，為了讓成品更加漂亮、完美，她都會留下一點縫隙，怎料，婆婆看到後竟直接蓋上，還說「電鍋蓋子沒蓋好，我幫妳蓋好了」，結果她打開一看，成品竟完全不像蒸蛋，讓她崩潰直呼「我的蒸蛋啊....」。
貼文曝光後，網友也紛紛笑說，「好婆婆，變成發粿了」、「抱歉，請原諒真的無法忍住笑…」、「婆婆疼惜媳婦兒的下場！」、「好可愛的婆婆，幫倒忙了」、「抱歉……我嘴角失守」、「怎麼會如此這般地像巧克力蛋糕！」、「以為發糕失敗了」、「太好心的婆婆，越幫越忙」。
此外，也有不少人透露，「我也有過相同的經驗 」、「我蒸蛋時，我老公還唸我電鍋蓋沒蓋好，還幫我蓋緊，真雞婆」、「我之前做布丁，我公公也幫我蓋好過」、「我家公公也會做這種事」、「我婆婆也會這樣，哈哈我很怕她進廚房」。（編輯：許智超）