何妤玟曝心儀熟男羅時豐　聽女兒的話不再婚

44 歲女星何妤玟離婚後，6月轉型當YouTuber，暢聊兩性話題，以熟女魅力圈粉，訂閱頻道短時間突破2萬人數，達成里程碑，她特別錄製影片和粉絲報喜訊，放話未來有10萬訂閱人數，要穿比基尼秀好身材！也透露和大棣分手後，未來不會再交固定男友，不打算再婚，因為把女兒擺在第一，小孩曾說不希望媽媽再婚、再生小BABY，她乖乖聽女兒的話。

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▲何妤玟揮別和大棣的感情後，未來不打算再婚。（圖／翻攝何妤玟FB）

名人變身網紅，類型相當多元，身為大齡熟女的何妤玟，原本想當兩性頻道主，把研讀心理學所得的知識分享給粉絲，營造知性形象，沒想到在幕後團隊安排下，想講的愛情金句全被剪光光！和圈內男星探討性愛話題更受歡迎，她認為性需求是親密關係很重要的一環，聊天時直來直往不閃躲，「用情色包裝兩性」，反而走出不同的路。

▲何妤玟開設頻道，和圈內男星暢聊兩性話題。（圖／翻攝何妤玟FB）

何妤玟聊性愛話題百無禁忌，她堅稱跟圈內小鮮肉暢聊感情，是吸取年輕人的精華，並非滿腦子都是性，而是認真研讀心理學的魅力姊姊。網友問她有計畫拍攝寫真集嗎？她認為要拍寫真集，不會過度性感裸露，會走質感路線。