何妤玟曝心儀熟男羅時豐　聽女兒的話不再婚

44歲女星何妤玟離婚後，6月轉型當YouTuber，暢聊兩性話題，以熟女魅力圈粉，訂閱頻道短時間突破2萬人數，達成里程碑，她特別錄製影片和粉絲報喜訊，放話未來有10萬訂閱人數，要穿比基尼秀好身材！也透露和大棣分手後，未來不會再交固定男友，不打算再婚，因為把女兒擺在第一，小孩曾說不希望媽媽再婚、再生小BABY，她乖乖聽女兒的話。
記者江芷稜/綜合報導
2021-10-07 11:13:52
名人變身網紅，類型相當多元，身為大齡熟女的何妤玟，原本想當兩性頻道主，把研讀心理學所得的知識分享給粉絲，營造知性形象，沒想到在幕後團隊安排下，想講的愛情金句全被剪光光！和圈內男星探討性愛話題更受歡迎，她認為性需求是親密關係很重要的一環，聊天時直來直往不閃躲，「用情色包裝兩性」，反而走出不同的路。
何妤玟聊性愛話題百無禁忌，她堅稱跟圈內小鮮肉暢聊感情，是吸取年輕人的精華，並非滿腦子都是性，而是認真研讀心理學的魅力姊姊。網友問她有計畫拍攝寫真集嗎？她認為要拍寫真集，不會過度性感裸露，會走質感路線。
甫揮別大棣，何妤玟仍盼新戀情，她大方公開心儀類型是幽默風趣的異性，想跟搞笑的人交往，自曝喜歡圈內前輩羅時豐，「他開的黃腔我都蠻喜歡的」，但目前訂閱頻道人數太少，不敢邀羅時豐上節目。好友張立東則是熱門邀約對象，他搞笑說開車載何妤玟時，會幫女方的椅背打直，想要和她「椅背直」（一輩子），讓何妤玟笑得合不攏嘴，成功撩到姊姊的心。