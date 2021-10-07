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掉髮問題常困擾你？專家曝「頭皮5狀況」：這1項食物少吃

▲你也有掉髮、頭皮乾癢的困擾嗎？營養師高敏敏就列舉了「頭髮、頭皮的5大狀況」，並提供飲食方針給民眾參考。（示意圖／取自unsplash）
▲你也有掉髮、頭皮乾癢的困擾嗎？營養師高敏敏就列舉了「頭髮、頭皮的5大狀況」，並提供飲食方針給民眾參考。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-10-07 14:47:57

你也有掉髮、頭皮乾癢的困擾嗎？其實有可能是「飲食方面」出了問題，對此，美女營養師高敏敏就表示，光看頭髮就能觀察出個人飲食狀況，而她也列舉了「頭髮、頭皮的5大狀況」，並提供「飲食方針」讓民眾參考。

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▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
營養師高敏敏說，以前在北商大擔任頭皮營養學的老師時，班上的同學都覺得，臨床實務上，現代人的頭皮頭髮問題，真的是愈來愈多了，會有這些問題，很有可能是「缺乏某一類的營養素」，因此，她列舉了「頭髮、頭皮的5大狀況」，並奉上「頭皮頭髮問題」的飲食方針。

第一「壓力型稀疏」，壓力會造成水溶性的維他命流失尤其是維他命Ｃ跟Ｂ群流失加速。建議營養方針，每天吃新鮮蔬果，至少吃兩拳頭水果+兩碗蔬菜；第二「易斷髮質」，可能是平時吃的蛋白質品質不佳。建議避免吃加工食品，像是香腸、培根、臘肉、火腿、丸類、火鍋料製品等，改以原型為主 如豆腐、豆製品、肉類、蛋類、魚類等，裡面都有豐富的優質蛋白質 是維持頭髮健康重要的基底。

第三「乾枯髮質」，如果時常亂節食、偏食會容易讓好油跟水分攝取不足，易導致頭髮乾枯無光澤。建議營養方針，多喝水，每日水分至少2000cc以上，不要害怕吃油，多補充好油食物，像是酪梨、苦茶油、堅果或堅果飲等，來吃到好的油脂來源，讓髮絲光亮有光澤感。

▲營養師高敏敏列出「頭髮、頭皮的5大狀況」，並提供「飲食方針」。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲營養師高敏敏列出「頭髮、頭皮的5大狀況」，並提供「飲食方針」。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
第四「落髮」，通常落髮嚴重，可能是礦物質鐵跟鋅攝取不足，導致頭皮供養不夠，不健康的頭皮就像土壤貧瘠的地方長不出茂盛的樹木，建議營養方針，多補充鐵、補鋅，再搭配維他命C食物，幫助營養吸收，像是可以吃豬肝、鴨血、莧菜、牡蠣等，再搭配新鮮水果vitaminC來幫助鐵質吸收更好。另外也可以減少吃生蛋，因為生蛋白裡的抗生物素會阻礙生物素吸收，進而造成掉髮現象，要注意。

第五「頭皮問題」，頭皮乾癢、出油，代表處發炎狀態。建議營養方針：多吃抗發炎食物，建議一週2~3次魚油或藻油，像是新鮮魚類、海藻、亞麻仁籽油。最後，高敏敏說，其實頭髮是很直接反應身體健康狀態的部位之一，但往往被忽略，從吃做改善是很好的方式，對身體也更健康，內外都能兼顧。此外，她也提醒，平時也要多注意避免菸酒、勿熬夜、適度放鬆壓力也不要亂節食，畢竟營養不良，髮絲首當其衝。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團高敏敏 營養師授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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