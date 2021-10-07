掉髮問題常困擾你？專家曝「頭皮5狀況」：這1項食物少吃

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第一「壓力型稀疏」，壓力會造成水溶性的維他命流失尤其是維他命Ｃ跟Ｂ群流失加速。建議營養方針，每天吃新鮮蔬果，至少吃兩拳頭水果+兩碗蔬菜；第二「易斷髮質」，可能是平時吃的蛋白質品質不佳。建議避免吃加工食品，像是香腸、培根、臘肉、火腿、丸類、火鍋料製品等，改以原型為主 如豆腐、豆製品、肉類、蛋類、魚類等，裡面都有豐富的優質蛋白質 是維持頭髮健康重要的基底。
第三「乾枯髮質」，如果時常亂節食、偏食會容易讓好油跟水分攝取不足，易導致頭髮乾枯無光澤。建議營養方針，多喝水，每日水分至少2000cc以上，不要害怕吃油，多補充好油食物，像是酪梨、苦茶油、堅果或堅果飲等，來吃到好的油脂來源，讓髮絲光亮有光澤感。
第四「落髮」，通常落髮嚴重，可能是礦物質鐵跟鋅攝取不足，導致頭皮供養不夠，不健康的頭皮就像土壤貧瘠的地方長不出茂盛的樹木，建議營養方針，多補充鐵、補鋅，再搭配維他命C食物，幫助營養吸收，像是可以吃豬肝、鴨血、莧菜、牡蠣等，再搭配新鮮水果vitaminC來幫助鐵質吸收更好。另外也可以減少吃生蛋，因為生蛋白裡的抗生物素會阻礙生物素吸收，進而造成掉髮現象，要注意。
第五「頭皮問題」，頭皮乾癢、出油，代表處發炎狀態。建議營養方針：多吃抗發炎食物，建議一週2~3次魚油或藻油，像是新鮮魚類、海藻、亞麻仁籽油。最後，高敏敏說，其實頭髮是很直接反應身體健康狀態的部位之一，但往往被忽略，從吃做改善是很好的方式，對身體也更健康，內外都能兼顧。此外，她也提醒，平時也要多注意避免菸酒、勿熬夜、適度放鬆壓力也不要亂節食，畢竟營養不良，髮絲首當其衝。（編輯：郭佩蓉）
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