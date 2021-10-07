Nissan X-Trail 動聽特仕車 限量 100 台舊換新動聽價 93.5 萬元起
裕隆日產汽車於 10 月 9 日正式推出限量 100 台全新 Nissan X-Trail 動聽特仕車，外觀搭配「動感外觀套件」，包含前後擾流翼、黑尾翼及黑鋁圈，內在更升級「動聽享樂套件」JBL 揚聲器及 DSP 數位音效處理器。X-Trail 動聽特仕車升級價值 4.6 萬元專屬套件，再享舊換新動聽價 93.5 萬元起(註)優惠車價，本月入主還可搭配「Nissan 振興超狂 8 倍送」優惠，自即日起至 2021 年 10 月 29 日止，購車享「5 千振興 8 倍送」高額配件金等多項好禮。
2GameSome - 有車賞
2021-10-07 16:55:00
裕隆日產此次特別邀請金曲歌手「動力火車」擔任 X-Trail 動聽特仕車監修人，憑藉著動力火車對音樂細膩的感官、硬漢搖滾的形象，彰顯 X-Trail 動聽特仕車的獨特魅力。除此之外，裕隆日產為滿足顧客對聽覺享受的期待，讓顧客再次體驗動力火車於金鐘獎典禮演唱給消費者的感動，將於 10 月 9 日舉辦「動聽特仕車展間鑑賞會」，活動安排動聽監修人動力火車於 Nissan 新店旗艦店現場演唱經典歌曲，並首創同步與全國 38 間展示中心直播車主們共同互動同歡，共同創造視覺與聽覺的超凡饗宴。裕隆日產誠摯邀請消費者至展間體驗「X-Trail 動聽特仕車」的獨特魅力，並欣賞動力火車的動聽歌聲。
舊換新動聽價 93.5 萬元起 搭配 Nissan 振興超狂 8 倍送
Nissan X-Trail 動聽特仕車內外裝同步動感升級，再享超值優惠價，原價 99.9 萬元起，免費升級價值 4.6 萬元「動聽享樂套件」與「動感外觀套件」，舊換新動聽價只要 93.5 萬元起，本月入主還可搭配 Nissan 振興超狂 8 倍送購車優惠，自即日起至 2021 年 10 月 29 日止，購車即享「5 千振興 8 倍送」高額配件金、「首年丙式車體險」、「高額0利率」以及「5 萬元舊換新優先領」等多項優惠。相關優惠詳情請洽全國 Nissan 展示中心或參閱 Nissan 官網http://www.nissan.com.tw/。
「X-Trail 動聽特仕車」展間鑑賞會活動資訊：
註：X-Trail動聽特仕車舊換新動聽價93.5萬元起，係指於2021年10月9日起至10月29日止下訂X-Trail動聽特仕車並完成領牌程序者，可享以原價（99.9萬元起）優惠1.4萬元並獲得政府補助貨物稅補助5萬元後減免之金額。
時間
| 10/9 (六) 下午13 : 00 – 14 : 00
地點
新店展示中心
羅東展示中心
五權西路展示中心
健康展示中心
新莊展示中心
桃園展示中心
北台中展示中心
永康展示中心
汐止展示中心
桃鶯展示中心
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