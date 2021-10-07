泡麵配哪款罐頭最對味？老饕曝「神級配對」：阿嬤的味道
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐，甚至只要簡單幾步驟再加上罐頭就能完成一道料理，這也讓不少懶人時常在家裡備好泡麵、罐頭，只要搭配起來就能充當懶人的救星。日前就有網友好奇泡麵配什麼口味的罐頭才對味，話題曝光釣出許多老饕回應。
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 17:22:43
日前在臉書社團「泡麵麵俱樂部 泡麵 乾麵 快煮麵 心得分享」當中有名網友提到，市面上的罐頭口味眾多，而泡麵和罐頭都可以說是風災必備補給食物，也是家庭主婦的救急法寶，其中海底雞、鯖魚罐頭、麻婆豆腐和土豆麵筋等四款罐頭最得民心，但他也相當好奇哪款罐頭才真正和泡麵能夠完美搭配，因此發文詢問網友。
文章曝光後也吸引不少民眾回應，原PO自己則率先回答「我選鯖魚罐頭，有阿罵的味道」，而留言當中就有不少網友表示「我選3！土豆麵筋！配什麼都好吃」、「茄汁鯖魚和紅燒鰻我都愛吃」、「我都全部配，四菜一湯（泡麵的湯）」、「可惜麻婆豆腐已經在好幾年前停產了」，另外也有老饕分享了「完美配對」讓不少網友按讚朝聖，「鯖魚可以對應多款口味，海底雞配統一鮮蝦麵，土豆麵筋配維力炸醬、麻婆豆腐配素食麵！」。
不過泡麵和罐頭都有著高鈉含量，營養師高敏敏就根據衛福部相關數據表示，成人每天攝取的鈉含量應該小於2400毫克，而有高血壓疾病的人更是要減少到1200毫克，但市售泡麵很多鈉含量都超過2000mg，等於吃一碗泡麵之後，幾乎不能在攝取任何有鈉的食物，否則對腎臟來說真的是非常大的負擔。
另外，如果非要吃泡麵不可，營養師高敏敏也建議擔心水腫、血壓高的人，建議醬料包少放一點，降低鈉量；擔心變胖或血脂高、有心血管疾病的人，油包不放或放一半就好；常常用泡麵取代一餐的人，建議打顆蛋、加蔬菜 讓營養素更均衡，才不會讓身體處於發炎狀態。（編輯：楊智傑）