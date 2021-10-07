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泡麵配哪款罐頭最對味？老饕曝「神級配對」：阿嬤的味道

▲泡麵和罐頭都是日常生活中會囤貨的物資，也是家庭主婦和懶人們的救急法寶，有網友就好奇泡麵配哪款罐頭最對味，話題更釣出老饕分享了神級搭配。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲泡麵和罐頭都是日常生活中會囤貨的物資，也是家庭主婦和懶人們的救急法寶，有網友就好奇泡麵配哪款罐頭最對味，話題更釣出老饕分享了神級搭配。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-07 17:22:43

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐，甚至只要簡單幾步驟再加上罐頭就能完成一道料理，這也讓不少懶人時常在家裡備好泡麵、罐頭，只要搭配起來就能充當懶人的救星。日前就有網友好奇泡麵配什麼口味的罐頭才對味，話題曝光釣出許多老饕回應。

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日前在臉書社團「泡麵麵俱樂部 泡麵 乾麵 快煮麵 心得分享」當中有名網友提到，市面上的罐頭口味眾多，而泡麵和罐頭都可以說是風災必備補給食物，也是家庭主婦的救急法寶，其中海底雞、鯖魚罐頭、麻婆豆腐和土豆麵筋等四款罐頭最得民心，但他也相當好奇哪款罐頭才真正和泡麵能夠完美搭配，因此發文詢問網友。

▲網友好奇詢問「台灣罐頭魚的霸主是紅燒鰻魚嗎？」而引來老饕討論。（示意圖／翻攝pixabay）
▲原PO列出海底雞、鯖魚罐頭、麻婆豆腐和土豆麵筋等四款罐頭選手，並詢問哪款搭配泡麵最合適。（示意圖／翻攝pixabay）
文章曝光後也吸引不少民眾回應，原PO自己則率先回答「我選鯖魚罐頭，有阿罵的味道」，而留言當中就有不少網友表示「我選3！土豆麵筋！配什麼都好吃」、「茄汁鯖魚和紅燒鰻我都愛吃」、「我都全部配，四菜一湯（泡麵的湯）」、「可惜麻婆豆腐已經在好幾年前停產了」，另外也有老饕分享了「完美配對」讓不少網友按讚朝聖，「鯖魚可以對應多款口味，海底雞配統一鮮蝦麵，土豆麵筋配維力炸醬、麻婆豆腐配素食麵！」。

不過泡麵和罐頭都有著高鈉含量，營養師高敏敏就根據衛福部相關數據表示，成人每天攝取的鈉含量應該小於2400毫克，而有高血壓疾病的人更是要減少到1200毫克，但市售泡麵很多鈉含量都超過2000mg，等於吃一碗泡麵之後，幾乎不能在攝取任何有鈉的食物，否則對腎臟來說真的是非常大的負擔。

▲有女網友分享一款早已絕版的泡麵，大讚表示「史上最好吃泡麵，沒有之一」。（示意圖／翻攝photoAC）
▲泡麵雖然方便、美味，但其中營養成分卻不適合天天當作正餐食用。（示意圖／翻攝photoAC）
另外，如果非要吃泡麵不可，營養師高敏敏也建議擔心水腫、血壓高的人，建議醬料包少放一點，降低鈉量；擔心變胖或血脂高、有心血管疾病的人，油包不放或放一半就好；常常用泡麵取代一餐的人，建議打顆蛋、加蔬菜 讓營養素更均衡，才不會讓身體處於發炎狀態。（編輯：楊智傑）

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