為何台灣很少雞肉罐頭？行家點出「殘酷理由」：完全不懂
罐頭具一開即食且能久放的特點，其口感美味又百搭，不管是加入清粥或泡麵等都相當適合。而罐頭的種類十分多樣，就有網友好奇詢問「台灣為什麼很少雞肉罐頭？」隨即引來行家點出關鍵原因。
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 17:45:06｜2021-10-07 17:45:44
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己在大賣場的罐頭販賣區逛了一圈，發現貨架上以魚罐頭居多，其中又以茄汁鯖魚和鮪魚、鰻魚為大宗。這就讓他不解詢問「為什麼台灣雞肉罐頭選擇這麼少，明明超商或生鮮超市的雞胸肉賣得不錯，做成罐頭應該是一個不錯的市場吧？」
貼文一曝光，就有行家點出關鍵，指出台灣街上有許多販賣雞肉類料理的店家，因此讓民眾選擇享用罐頭的想法較少，「台灣人都吃現炸雞排，幹嘛吃罐頭？」、「台灣到處都吃的到現成的，幹嘛吃罐頭」、「因為台灣有雞排，各個部位都能賣掉，幹嘛做罐頭」、「雞排攤、炸雞店一堆，誰會去吃雞罐頭」、「不懂耶！有新鮮便宜的雞肉，誰要吃罐頭」、「罐頭要經過商業滅菌，雞肉很容易吃起來柴柴的」、「罐頭後口感會變柴吧？吃新鮮的比較好吃」。
此外，也有網友認為台灣多數是販賣冷凍或可微波的雞肉調理包居多，直言「雞肉都用調理包」、「而且冷凍跟微波的雞肉比罐頭好賣」；但也有人持不同看法，表示「最近有雞肉絲罐頭」、「有啊。google雞肉飯罐頭」。（編輯：陳雅雲）