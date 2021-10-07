吃藥愛配溫開水！4款飲料配藥超NG　網愣：第一名超常見

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二、咖啡：咖啡因的作用會使某些藥品如含麻黃素類感冒藥的作用加成、或降低鎮靜安眠藥的效果。此外，咖啡因會減少某些藥品代謝，造成血中藥品濃度增加，進而增加副作用，例如精神科用藥Clozapine。
三、牛奶：牛奶中的鈣會與四環素類抗生素(Tetracyclines)、喹諾酮類抗生素(Quinolones)結合，減少其吸收，導致藥效降低。此外，牛奶也會影響甲狀腺素藥品及治療骨質疏鬆的雙磷酸鹽類藥品吸收。對此，社區藥局郭建宏藥師就建議，服藥的前後兩小時內，勿飲用牛奶與含牛奶飲料，以免鈣與藥品結合而降低藥效。
四、葡萄柚汁：葡萄柚汁中含有抑制肝臟代謝酵素的呋喃香豆素(Furanocoumarin)，此成分會使經由此種酵素代謝的藥品血中濃度增加，增加不良反應的發生率，例如降血壓藥品、Statin類之降血脂藥品、抗心律不整藥 (Amiodarone) 、免疫抑制劑。因葡萄柚汁與許多藥品都可能產生交互作用，食藥署建議民眾，於用藥期間應避免飲用葡萄柚汁，或先行詢問醫師、藥師，以免產生不良反應。
此外，食藥署也叮嚀藥品應以常溫水吞服，而且服用藥品與喝飲料要間隔2小時以上，才能將藥品與食品交互作用的發生率降至最低。不少網友也在該篇貼文底下留言提醒親友「茶真的不行！」、「不敢配咖啡了」、「雖然茶葉的營養價值很高，但真的不適合取代水服用藥物，希望大家都可以注意一下」、「真的超常配茶」、「用藥常識增加了」。（編輯：楊智傑）