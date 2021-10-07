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吃藥愛配溫開水！4款飲料配藥超NG　網愣：第一名超常見

▲食藥署提醒民眾在吞服藥物時，除了該搭配溫開水外，有「4款飲料」會影響藥效，並不適合搭配服用。（圖／取自《Pixabay》）
▲食藥署提醒民眾在吞服藥物時，除了該搭配溫開水外，有「4款飲料」會影響藥效，並不適合搭配服用。（圖／取自《Pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-10-07 17:51:22

不少民眾耳熟能詳的「吃藥一定要記得配溫開水」其實不只是叮嚀要多攝取水份，更重要的是有時會貪圖一時方便，直接以果汁、咖啡等飲品服藥，但無論是保健食品或口服藥物，其實一旦搭配這些飲品都可能會影響療效，甚至可能提高不良反應發生的機率，食藥署日前就列出4款飲料配藥「超NG」，並一一說明原因。

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▲食藥署提醒吞服藥物有4款飲料不適合，其中包含了茶、牛奶、咖啡和葡萄汁。（圖／取自食藥署臉書）
▲食藥署提醒吞服藥物有4款飲料不適合，其中包含了茶、牛奶、咖啡和葡萄汁。（圖／取自食藥署臉書）
一、茶：茶飲含咖啡因，咖啡因會刺激中樞神經系統、促進腎上腺素分泌，造成興奮及心跳加速，也會影響藥效。此外，茶中的茶鹼成分，若與氣喘治療藥併用，會使藥品作用加成，增加副作用發生率。

二、咖啡：咖啡因的作用會使某些藥品如含麻黃素類感冒藥的作用加成、或降低鎮靜安眠藥的效果。此外，咖啡因會減少某些藥品代謝，造成血中藥品濃度增加，進而增加副作用，例如精神科用藥Clozapine。

三、牛奶：牛奶中的鈣會與四環素類抗生素(Tetracyclines)、喹諾酮類抗生素(Quinolones)結合，減少其吸收，導致藥效降低。此外，牛奶也會影響甲狀腺素藥品及治療骨質疏鬆的雙磷酸鹽類藥品吸收。對此，社區藥局郭建宏藥師就建議，服藥的前後兩小時內，勿飲用牛奶與含牛奶飲料，以免鈣與藥品結合而降低藥效。

四、葡萄柚汁：葡萄柚汁中含有抑制肝臟代謝酵素的呋喃香豆素(Furanocoumarin)，此成分會使經由此種酵素代謝的藥品血中濃度增加，增加不良反應的發生率，例如降血壓藥品、Statin類之降血脂藥品、抗心律不整藥 (Amiodarone) 、免疫抑制劑。因葡萄柚汁與許多藥品都可能產生交互作用，食藥署建議民眾，於用藥期間應避免飲用葡萄柚汁，或先行詢問醫師、藥師，以免產生不良反應。

▲一名女網友指出，自家媽媽一個月前開始「以茶代水」，但身體卻出現驚人變化。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲「以茶代水」吞服藥物的行為有影響藥效的可能。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
此外，食藥署也叮嚀藥品應以常溫水吞服，而且服用藥品與喝飲料要間隔2小時以上，才能將藥品與食品交互作用的發生率降至最低。不少網友也在該篇貼文底下留言提醒親友「茶真的不行！」、「不敢配咖啡了」、「雖然茶葉的營養價值很高，但真的不適合取代水服用藥物，希望大家都可以注意一下」、「真的超常配茶」、「用藥常識增加了」。（編輯：楊智傑）

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