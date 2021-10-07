印尼泡麵「一包賣10元」賺啥？眾揭真相：根本台灣人救星
主計總處昨（6）日公布9月消費者物價總指數（CPI）年增率2.63%，創下8年半以來新高。對此，就有網友認為在萬物皆漲的狀況下，價格僅不到10元的印尼泡麵是許多人的救星，但也讓他好奇「為什麼印尼泡麵可以這麼便宜？」而掀起眾人討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 19:45:05｜2021-10-07 19:46:20
原PO於PTT八卦板上發文，表示自身發現在網路上購買印尼泡麵相當划算，「40包居然不到三百元，一包不用十元，比起來蚵仔麵線都不知道已經一碗幾十元了，還不如三餐吃印尼泡麵」。他指出，就算物價、原物料或國際運費等上漲，「印尼泡麵根本怎麼漲都是超便宜，有印尼泡麵在台灣，台灣人還要餓死實在太困難了！」這也讓原PO好奇詢問「大家覺得呢？為什麼印尼泡麵可以這麼便宜？有卦嗎？」
貼文曝光後，隨即有不少老饕嗨翻留言，「包含運費過來只要10元真的想見當地多便宜」、「去印尼商店買6包50，口味任選」、「兩袋特價時一包大概6元」、「有8塊的」；但也有人搖頭直呼，「三級警戒的時候買一箱，現在吃都有點油耗味」、「吃三口就沒有了」、「那個油包難撕又容易沾手」、「沒錢就是該自己煮，你以為泡麵比你自己去買麵還貴嗎？」
事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《印尼泡麵在台灣「一包只賣8元」到底賺啥？網曝背後原因》，就有內行人點出印尼泡麵如此便宜，主要是因大量生產而壓低成本，且印尼薪資與物價皆比台灣低，「印尼薪水低啊」、「薪資低、物價低，人家有得賺就好」、「實際上不是人家太便宜，而是台灣較貴，貴到你已經習慣了」。（編輯：陳雅雲）