超商茶葉蛋怎滷才對？員工曝「正確做法」：錯了整鍋毀掉
台灣超商隨處可見，而不少便利商店都會擺放一大鍋茶葉蛋，供民眾可以自由選擇。對此，就有女網友貼出正在超商上班的友人，所分享的幾張茶葉蛋的疊蛋照，隨即有同行揭開滷製茶葉蛋的正確做法，直呼「錯了只好整鍋倒掉」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 21:56:39
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示正在超商工作的友人，突然傳來2張滷製前的茶葉蛋照片，只見畫面中該名店員改變原本的滷製方式，將每顆蛋慢慢疊起，逐漸變成一道蛋牆，如此療癒的畫面，讓他不禁讚嘆直呼「這疊蛋蛋方式有厲害！不知道用這樣能不能煮茶葉蛋」。
貼文一曝光，隨即引來眾人笑翻留言，「好猛！端午節很常立蛋喔」、「來個地震會很歡樂喔」、「身為一個離職的超商店員表示：我真的沒有那個時間疊蛋，要是看到有同事在那邊給我玩我可能會直接請他下班XD」、「開啟人生賣蛋專長」、「好想把它推到」、「好了，中間那顆蛋，請開始你的表演。」
但也有人眼尖發現每顆蛋都有裂痕，就有曾在超商工作的過來人解答，直言「煮茶葉蛋前先微敲破雞蛋的氣室一端，並不只是要讓味道滲入，最重要的是：如果裡面有一顆蛋不夠新鮮，那麼煮的過程中有可能會爆開！那樣一整鍋的蛋就報廢了！我曾經見過新進職員忘記敲蛋，結果爆了！整鍋茶葉蛋瀰漫著臭味，只好整鍋倒掉！」（編輯：陳雅雲）