爸「過世4年」竟可預約五倍券！網揪出蹊蹺：過不了這關
紙本五倍券今（8）開放第一梯次領取使用，而尚未登記到的民眾也可以等10月25日至31日第二批預定。不過日前有名網友表示，自己利用郵局的線上預約系統輸入了已過世父親的身分證字號，竟然也能預約成功。畫面曝光後引發不少討論，而郵局客服人員稍早也做出回應。
編輯中心/綜合報導
2021-10-08 11:25:00
這名網友日前透過PTT發文表示，自己出於好奇，將已過世的父親身份證字號輸入郵局的五倍券預約系統，結果系統卻跳轉顯示「您的預約已完成！」，這個Bug就讓他有些困惑表示，父親已經過世四年，應不是資料尚未更新的問題，同時曬出檢察署相驗屍體證明書，無奈表示不知道這是怎麼一回事。
預約成功的畫面曝光後，也讓不少網友議論紛紛，其中就有許多留言表示「你這種實驗都做，很猛」、「實你爸是國家特工，他其實沒死」、「粗暴的預約大可不必」，不過也有網友點出關鍵，認為原PO只是預約成功，現場未必能順利領券，「郵局的系統很簡單，你想怎麼約都可以，但是你領取就是要拿身分證健保卡不然領不到，號碼牌的概念」、「預約只是要分散人潮」、「領券要看健保卡和身份證」。
而事後原PO親自透過郵局線上文字客服詢問，客服對此則回應，原PO的線上預約的確是成功了，但若真想要「領取」，就必須連動政府資料，因此就算拿過世者的身分證字號預約成功，也無法成功領取。（編輯：楊智傑）