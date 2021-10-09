房市／沙發不是大就好　小坪數聰明選！

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信義居家進一步說明，兩人座沙發長度約120-150cm，適合10-15坪空間的單身或新婚宅，而三人座沙發長度約180-220cm，適合15-25坪空間的小家庭，L型沙發適合營造美式慵懶感，要注意選用中低背的設計讓空間更輕盈。
第2個NG為不考慮使用習慣選錯沙發材質，信義居家表示，選家具除了考慮風格一致性，別忘了融入生活習慣、慎選材質，才能讓沙發使用年限更長久，例如寵物或親子宅就不建議選擇亞麻材質的布沙發，以防小孩、寵物在沙發塗鴉、便溺時難以清潔，建議選擇具有耐髒耐磨、易清潔還能防潑水的「貓抓皮沙發」；而若是易過敏的體質建議挑選「皮製沙發」降低灰塵附著。
而客廳與沙發如何抓出最適比例？信義居家建議，在規劃客廳時建議以沙發尺寸做為「客廳定錨」就能避免比例失衡，以單人、雙人及三人沙發來說，長度分為100、180、240公分，深度為80至90公分，可以使客廳空間感更為輕盈舒適；沙發靠背高度在80至95公分即可將頭放在靠背上，減緩頸部壓迫感。
此外，信義居家表示，茶几大小選擇更攸關日常動線，茶几到沙發間最好留個30 至40 公分的通道，如果想增加小坪數的收納空間，也可選擇具有抽屜或底座的設計，方便收納各種工具小物件。
當小宅面臨客、餐、臥室都聚集一處時，信義居家建議，建議以線性型的家具創造空間更多通透性；而許多人會選擇L型沙發，但因為L型沙發較大，可在沙發I字型的部分選擇較為短版的尺寸，可減少L型整組的巨大感，選色盡量避免鮮豔色系使產生視覺膨脹，以素面低彩度更清爽。