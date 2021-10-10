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房市／宜蘭三星製造未來假日學校　幫助中輟生

▲宜蘭三星製造未來假日學校協助中輟生找到人生方向。（圖／張煇志提供）
▲宜蘭三星製造未來假日學校協助中輟生找到人生方向。（圖／張煇志提供）

財經中心/綜合報導

2021-10-10 08:30:00

宜蘭三星國中張煇志校長為了讓中輟、弱勢的學生能重回校園，與在地社區共同運用閒置空間成立「三星製造未來假日學校」，串連宜蘭各行各業的居民，讓孩子從學木工、水電、美容美髮、烘焙等專業技能開始，以「專業技能喚回教室」的理念，自推動以來已擴大規模到全宜蘭縣300多名家長與老師共同響應。

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三星國中位於三星鄉與大同鄉交界，當地人口老化嚴重，校內學生有近7成為隔代教養、原住民、新住民等弱勢學生，有些孩子因為家中經濟環境不佳、距離學校過遠等因素，而有學習意願低落、或是缺乏自信而放棄學習中輟的狀況。張煇志校長面對這樣的情況，提出「三星製造未來假日學校」，以職業試探讓孩子想想未來而回到教室的想法，獲得信義房屋全民社造行動計畫的支持。

信義房屋2004年提出「社區一家」計畫，至今累計收到逾萬件提案，也投入超過4億經費讓社區改變成真；2015年，延伸第一個10年的精神啟動「全⺠社造行動計畫」，不只要關注社區營造，更希望促成社會改造，號召社會大眾參與公共事務、提出創新提案。

張煇志認為再多的輔導對策，都比不上給學生實質的溫暖，而要獲得青少年信任的關鍵是「把他們當成大人看待，和他討論未來」。他也分享過去曾有一位女孩升上國中後，因為對自我要求高、適應不良壓力過大，常有自我傷害的傾向，或在高樓徘徊，長期中輟躲在家中，學校輔導老師得知女孩對烘焙有興趣，為他安排烘焙課程，也寸步不離跟著上課，一開始女孩都不說話，他開啟話題「我可以跟你買蛋糕嗎？」漸漸獲得女孩的信任，女孩一邊休養恢復、一邊學習做糕點賣給學校。

某天，張煇志看見一則宜蘭青少年自殺的新聞，嚇得趕緊聯絡對方學校，擔心發生憾事，後來得知女孩正向回復「不要擔心我」，團隊才放下心中大石，並了解這段日子的長期陪伴，真的打消了孩子自殘的念頭，之後女孩的身心狀況越來越好，張校長也對她說「你蛋糕做這麼好，我們來合夥做生意吧」，於是女孩感到自己的人生受重視，在未來假日學校販售手作點心，也重新回到校園上課。

為了找回中輟生對學習的興趣，張煇志從學生的角度出發，以理解與陪伴的方式，包容孩子的調皮與不完美，雖然這樣的方式協助學生，看不到立即的成效，轉變也需要一段時間，但這樣耐心的陪伴，卻可以讓一個孩子找到未來人生的方向。他也和社區成立台灣三星製造未來假日學校促進會，希望持續為這群家庭功能缺乏的學生提供各項「未來學」方案，讓孩子有機會也可以為家鄉做更多事。

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