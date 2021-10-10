房市／宜蘭三星製造未來假日學校　幫助中輟生

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信義房屋2004年提出「社區一家」計畫，至今累計收到逾萬件提案，也投入超過4億經費讓社區改變成真；2015年，延伸第一個10年的精神啟動「全⺠社造行動計畫」，不只要關注社區營造，更希望促成社會改造，號召社會大眾參與公共事務、提出創新提案。
張煇志認為再多的輔導對策，都比不上給學生實質的溫暖，而要獲得青少年信任的關鍵是「把他們當成大人看待，和他討論未來」。他也分享過去曾有一位女孩升上國中後，因為對自我要求高、適應不良壓力過大，常有自我傷害的傾向，或在高樓徘徊，長期中輟躲在家中，學校輔導老師得知女孩對烘焙有興趣，為他安排烘焙課程，也寸步不離跟著上課，一開始女孩都不說話，他開啟話題「我可以跟你買蛋糕嗎？」漸漸獲得女孩的信任，女孩一邊休養恢復、一邊學習做糕點賣給學校。
某天，張煇志看見一則宜蘭青少年自殺的新聞，嚇得趕緊聯絡對方學校，擔心發生憾事，後來得知女孩正向回復「不要擔心我」，團隊才放下心中大石，並了解這段日子的長期陪伴，真的打消了孩子自殘的念頭，之後女孩的身心狀況越來越好，張校長也對她說「你蛋糕做這麼好，我們來合夥做生意吧」，於是女孩感到自己的人生受重視，在未來假日學校販售手作點心，也重新回到校園上課。
為了找回中輟生對學習的興趣，張煇志從學生的角度出發，以理解與陪伴的方式，包容孩子的調皮與不完美，雖然這樣的方式協助學生，看不到立即的成效，轉變也需要一段時間，但這樣耐心的陪伴，卻可以讓一個孩子找到未來人生的方向。他也和社區成立台灣三星製造未來假日學校促進會，希望持續為這群家庭功能缺乏的學生提供各項「未來學」方案，讓孩子有機會也可以為家鄉做更多事。