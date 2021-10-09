五倍券數位綁定秒後悔！小資女吐「1關鍵」：沒有實在感
行政院為提振國內經濟，推出「振興五倍券」政策，昨（8）起開放民眾超商領取紙本五倍券，數位綁定的五倍券也正式啟用。不少民眾更是在國慶連假期間湧入各地百貨商場、餐廳店家，打算好好利用剛入手的五倍券。不過日前就有網友到百貨公司美食街用餐發現，許多優惠都只限定紙本，這就讓一早就綁定數位支付的她感到相當錯愕，無奈討拍「有人五倍券數位綁定後悔的嗎？」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-09 10:48:43
振興五倍券昨正式上路，數位與紙本同步啟用，一名網友也在五倍券啟用首日到了百貨公司逛逛，他在PTT的WomenTalk版上發文表示，自己去百貨公司美食街逛一圈才發現，幾乎優惠只限定紙本，還沒看過數位綁定的優惠，而紙本五倍券的優惠更遠超好食券的500元，加上能用行動支付的商家數偏少，就讓他有些後悔數位綁定。
話題曝光後也掀起許多網友留言討論，討論串中有不少民眾感同身受，認為數位綁定的回饋模式得先消費，才能以五倍券折抵消費金額，與自己平常的使用習慣不同：「數位綁定因為要先消費，其實很沒有實在感」、「後悔到不行」、「去年的經驗就知道紙本比較好用啦」、「乾脆拿紙本最簡單」。
但也有許多網友強調，選擇數位綁定或紙本票券其實還是得端看個人的消費目的或使用習慣，「整體來說紙本優惠多很多，但具體來說是看你消費目的或消費習慣」、「網購跟大賣場都可以刷卡或用支付，紙本基本上只有店家給的優惠，但適用範圍較大，數位則是好食券+銀行+店家優惠，主要還是要根據自己平常的消費習慣來評估」、「數位可以小額慢慢花，不用硬湊到紙本面額，蠻好用的啊」、「綁之前就要想好自己平常的消費模式是什麼，我會網購所以綁信用卡，家人不網購就都領實體券」。
不過事實上本站日前曾報導《紙本五倍券10／8開領！領取方式、優惠一次看》，其中就有不少百貨業者推出的五倍券優惠方案的確僅限「紙本五倍券」消費，但也有不少不限紙本或數位的優惠回饋，建議民眾不論在使用紙本五倍券或數位支付前，都得仔細查閱優惠方案、多多比較，避免權益受損。（編輯：楊智傑）