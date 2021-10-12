好市多果汁「喝剩一半」拿去退貨！超扯理由曝 眾人驚呆
美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，且品質受一定程度保障，也提供退貨服務，讓不少死忠顧客一再前往消費；不過，日前就有一名女網友買了果汁，也喝了大半罐，卻因5字「色素味很重」就拿去退貨，貼文一出，網友全看傻。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 12:01:17
該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己平常很少喝飲料，一般都是吃新鮮水果，而她這次買了蘋果汁與楊枝甘露，結果一喝覺得「色素味很重」，一瓶太酸，另一瓶又太甜，「可能是我口味緣故，感覺性價比不是很值，還不如拿這價錢多買一些新鮮水果」，最後她也將喝一半的果汁拿去辦理退貨。
貼文一出，網友全傻眼，「這種東西本來就這樣，要喝新鮮就喝手搖啊」、「這種理由也敢拿出來，真的很有勇氣」、「色素在哪，怎麼喝出來的」、「台灣人真的沒有極限」、「我也想知道色素是什麼味道？天然水果跟罐裝果汁本來就不一樣不是嗎？還是認知有問題？」、「太甜是真的！但說它是色素是有點牽強！其實加冰塊或水稀釋真的不錯喝」。
但也有網友認為，「確實不喜歡，而且若好市多退貨給過，那也沒問題啊」、「好市多本來就主打退貨啊，不覺得原PO有錯」、「原PO只是用詞錯誤，還好啦」、「口味不合退貨很合理，這是好市多會員的權利」。（編輯：郭佩蓉）