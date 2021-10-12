包餛飩下鍋煮「外皮狂破」！行家解答：餡料、灑粉都影響
不少人會在家自製水餃、餛飩類等麵食類，做出最適合自家的口味。不過就有主婦求助，每次自己包的餛飩，只要下鍋煮外皮必定破裂，而完整製作過程曝光後，也立刻有行家揪出其中原因。
編輯中心/綜合報導
2021-10-12 14:32:33
原PO在臉書《家常菜》中提出疑問，「請問一下餛飩要如何冰，才不容易破？每次我包完一斤的餛飩皮後，會把包好的素餛飩冰冷凍慢慢吃，但冷凍過後的餛飩再下去煮皮都破了，請問大家是什麼原因造成的？」
貼文曝光立刻引起討論，不少網友也紛紛提出看法，「餡料包太多嗎？」「不要滾水下鍋，加點鹽巴在鍋內微起泡在下餛飩試試看」、「冰到裂了吧」、「跟煮水餃一樣在水裡加點鹽就不會破」。
隨後也有兩位販售餛飩的老闆娘分別解答「包好的餛飩，要撒太白粉，不能撒麵粉，冷凍取出水滾下，用筷子順時鐘畫圈以水的動力可以使餛飩不沾黏鍋底，若還是會破皮那就是餛飩皮的問題了，或者是妳的餡料太濕導致破皮的」、「包的時候要注意開口有沒有緊，冰定型後一定要用袋子或是盒子裝起來，定型時不用特別撒麵粉，麵粉容易吸水有時候反而冰久會乾裂，另外也可以用牛皮紙或報紙包在盒子外面，避免冷凍太久會乾裂」。（編輯：潘毅）