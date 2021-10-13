高麗菜硬到懷疑人生？行家推薦「一調料」：變軟變好吃！
爽脆可口的高麗菜是許多民眾最愛的青菜之一，但每次買到的貨源及品質參差。就有位網友在網路上求救，說明自己買到顆硬到會「懷疑人生」的高麗菜，詢問是否有方法可解，果不其然有位行家跳出來給出有用解答。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 10:38:54
原PO在臉書社團《家常菜》中發文，說明家人看到位高齡爺爺在賣菜，於心不忍下便一次購買3、4顆回家，沒想到清炒後高麗菜菜葉竟硬到會讓人「懷疑人生」，於是發文想尋求解法或更好的料理方式。
網友首先指出這顆高麗菜會如此硬的原因「在全聯買過進口的才會那麼硬，國產的不會，好吃很多」、「那個是進口的，很硬，也沒高麗菜味道。我們台灣的不管是任何品種，我覺得都好吃，又脆甜，也有高麗菜香氣。」接著推薦幾種料理方式、「白菜滷的煮法，把白菜改成高麗菜並把梗去掉」、「做高麗菜乾」、「切碎拿來包水餃」其中最多人推薦的是「醃成爽脆可口的台式泡菜」。
若覺得其他料理方法略顯麻煩，還是喜歡清炒方式的話也有位行家提出有用建議「買到進口高麗菜很硬，只能切一切放鹽巴，抓一抓放10分鐘再洗，之後就可以下鍋炒了，這樣就不會硬囉」。（編輯：李惠婷）