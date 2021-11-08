台灣拚生技／創新能力不輸日韓　待「轉大人」攻佔全球

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究竟台灣生技產業未來前景如何？《NOWnews今日新聞》特別製作「生技產業專題」系列報導為產業找解答。
多數專家學者普遍認為，屬於台灣生技產業上游端的學術機構，在研發與創新能力上完全不輸日本、韓國，近年更吸引國外創投公司特地來台尋找投資標的；在CDMO（委託研發與代工生產）的實力與經驗也不容小覷，多家民間業者屢屢接獲國際重要訂單。
此外，蔡英文上任總統後，將生醫產業納入「5加2產業創新計畫」中的發展重點項目，並承諾會持續推動生醫產業發展，創造更多價值，目標朝國內下一個兆元產業邁進，並打造台灣成「亞太生醫研發產業重鎮」。市場上甚至看好，生技產業有望成為下一個「護國神山」，都讓業界充滿信心。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾說要洽談莫德納代工、國衛院更擬爭取mRNA技術，攜手台廠搶百億疫苗財……，種種實例都顯示台灣生技醫療產業的潛力。
37年前研發卻不堪輿論影響 國產B型肝炎疫苗黯然退出
既然政府、業者甚至投資人都如此看好台灣生技產業，為什麼市場還有出現不少信心雜音？現階段的生技產業究竟出了什麼問題？實力到底如何？專家給了部份解答。
「許多人說台灣生技醫療不好，錯！台灣公共衛生、醫療服務健保在國際上都是頂尖，尤其醫師特別聰明、優秀程度不輸電子產業人才。」一談到這個問題，現任生物技術開發中心董事長涂醒哲，就極力替產業抱屈。
涂醒哲強調，早在37年前(1984年)，生物技術開發中心就已成立，早就開啟台灣生技業的前景。當時中央與民間合作「保生製藥公司」，目標是製作B型肝炎疫苗，該公司引進法國巴斯德藥廠的疫苗製造技術，開始生產第一代B肝疫苗，並在公司成立後的第2年（1986年）成功問世。
沒想到，這款疫苗上市時竟然「碰壁」，原因是有人認為這項作業「圖利廠商」，在「外國月亮比較圓」情況下，該疫苗不堪市場壓力和輿論影響，最後在1999年黯然退出市場。
到底問題出在哪？涂醒哲認為，簡單地說，就是當時生技產業發展無法迎合市場需求，很多優秀醫生做了臨床試驗，結果卻是拿來「升等」。
涂醒哲說：「台灣醫師大多注重在稀有的臨床試驗，但商品化必需進入市場，且必須普及。」言下之意，就是研發者的思考模式沒有跟產業結合，因而錯失商機。
台灣生技上游研究機構多 創新能力不落後、不輸日韓
不過，過去失敗的案例已讓台灣生技業從中獲得學習，甚至成為產業最重要的養份。
台經院生科中心所長孫智麗指出，或許大家都認為台灣生技醫療著重在代工、大量生產、壓力成本，但其實產業早就從製造思維，慢慢轉為研發知識經濟。
她分析，目前國內的上游學術研究機構非常多，同時成功吸引很多海外藥廠高階主管或科學家，回台或來台研究題材與領域，再加上本土大學的學術機構蓬勃發展，讓國內生技研發實力早就超越外界想像。
據了解，全世界生技發展最好的國家，第一是美國，然後是歐洲各國。至於亞洲國家中，孫智麗直接表明：「台灣生技研發創新能力不會落後」，就連日本、韓國很多創投都會來台找潛力投資標的。
另一個在亞洲擁有超強實力的新加坡，則是因為有跨國藥廠進駐，否則，單以發展生技新藥、研發產業來說，台灣表現不屬於落後，在亞洲是名列前茅！
再以生技產業上市櫃成長家數來看，台灣精準醫療協會理事長李鍾熙提到，2009年前，全台只有38家生技上市櫃企業，如今已達到200家（含興櫃），可以看出非常大的成長。過去台灣不會開發疫苗與新藥，如今的新藥開發公司也有好幾十家，已跨過一個很大的門檻。
李鍾熙無奈地說：「現在大家都只關注打不打得到疫苗，所以看不到台灣生技產業其實是有成長的！」他更指出，「連台積電也是花了30年才能成為晶圓代工龍頭！」更何況生技產業發展絕非一蹴可幾，國人應該對其更有信心。
台灣生技產業非一蹴可幾 CDMO起步慢卻進步快、女股神也欽點
事實上，國際上無論是哪個發展生技業的國家，都可不能一步到位，台灣自然也是。如果以CDMO（委託研發與代工生產）為例，有民間業者認為，台灣業者起步雖慢，但進步比起其他國家算非常快。
台康生營運長暨資深副總經理張志榮博士表示，國內約從5年、10年前，才開始有類似台康生這樣的企業投入CDMO產業上，經過這些年，實力和經驗已慢慢與國際接軌、受到國際肯定，品質、技術及量能已逐漸在國際上展露頭角。
以台康生為例，CDMO能力受到日本厚生省國際的查核肯定，相關法規單位也實地查核台灣製藥GMP系統，品質受到國際認可。張志榮說，雖然台灣CDMO起步較南韓晚，但中央確實也看到這塊領域有向上發展的機會，因此當全球都有疫苗代工需求時，民間業者已經有所準備，現在正是非常好的時間點加入代工行列。
而投資業界也對國內生醫領域抱持正面態度。
啟發投顧分析師莊佳瑩分析，台灣生技醫藥領域實力堅強，CDMO部分各家各有所長。以台康生相關CDMO業務為例，每年呈現正成長、2020年受惠權利金挹注下，營收突破10億元門檻，今年陸續承接歐、美、日及國內的委託業務，目前已朝國際級的CDMO的角色前進。
另外，另一家生醫廠保瑞藥業，因受惠加拿大廠併購效益及藥品CDMO完整布局，今年上半年稅後純益約4.7億元，年增437%，每股EPS 8.72元；第2季稅後純益約1.3億元，年增217%，EPS 2.54元，上半年及第2季營收與獲利雙創歷史新高。
至於晟德集團轉投資的永昕，專注發展生物藥CDMO業務，2020年拿下4個日本專案與3個台灣專案，並自去年首度轉盈後，今年上半年EPS達0.32元，已超越去年全年的0.24元。
除了CDMO外，新藥開發也有斬獲，莊佳瑩指出，「女股神」方舟投資（ARK）基金操盤人伍德（Cathie Wood），就曾點名專攻免疫療法的長聖，旗下細胞新藥（UMSC01）於去年獲得食藥署認可，將該藥視為治療新冠肺炎的潛力藥物，在在都顯示生技台廠的堅強實力。
CDMO新藥研發邁開腳步 屢接國際訂單
另有不具名業者指出，生技製藥產業範疇很廣，除了大家熟知最具挑戰的新藥研發，再來就是生產高技術門檻困難劑型藥物，而近年的生物相似藥也成為新興議題。
無論哪個領域，台灣產業目前都已累積一定的發展基礎與實力，從不同藥廠已獲得國際合作研發或授權開發合約，就足以證明動能與實力滿滿。如果再加上台灣CDMO領域上的產業鏈完整，有許多國際級設備與人才完整，不少專家都認為，政府如能整合實力「一起打國際盃」，再配合產業政策的點火，台灣生技製藥整體實力將不容國際小覷。
台灣生技醫療還在「青少年」 「轉大人」速度慢
「台灣不該妄自菲薄！」
張志榮補充，台灣生醫產的實力跟東南亞、日本相比不相上下，只是台灣一直以來都習慣唱衰自己，應該要更正向去看待產業發展。
像是高端發展疫苗，張志榮就認為值得國人鼓掌，因為一家小公司，從零開始打拚到能與國際競爭，雖然成果還不算完美，但「就像已經考上大學，現在稍微衣衫不整，要給他時間整理一下」。
至於有人說台灣生技產業還在「青少年」階段，李鍾熙則是認同這種說法。李指出，關鍵在於國內還沒冒出一家真正有份量的生技企業，一旦這家巨獸出現，國際競爭力與形象將加速轉型。不過，李鍾熙也希望業者不要急，因為回頭看看國際上的現況，也沒有幾個國家達到這樣的成果與規模。
李鍾熙強調，台灣生技產業有實力，也確實在進步，只是「轉大人」的速度有點緩慢，並點出最大的困境就是投資不夠、大家沒有耐心等長期回收，政府或民間若能大力挹注、加強力道，相信台灣生技產業將在國際舞台上成為不可或缺的一員。